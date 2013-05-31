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TweetBot, Mac sistemler için 1.3 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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TweetBot, Mac sistemler için 1.3 sürümüne güncellendi
Tapbot tarafından geliştirilen Twitter uygulaması TweetBot, Mac sistemler için 1.3 sürümüne güncellendi.
Kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan Twitter istemcisi TweetBot, 1.3 sürümü ile birçok hatadan arındırılmış durumda. Yeni olarak medya çizelgesi özelliğine, profil kapak resmi desteğine, yeni görünüme kavuşan Tweet detaylarına ve diğer yenilikçi kaydırma seçeneklerine kavuşan uygulama, OSX 10.7.4 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Apple Mac Store üzerinden 35,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen TweetBot uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/id557168941?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Carfreak 6 yıl
36 liralık ne özelliği var anlamadım.
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trineux 6 yıl
Ben YoruFukurou kullanıyorum, çok güzel ücretsiz bir yazılım, Japonlar yapmış


Web Sitesi: sites.google.com/...

Mac App Store linki: itunes.apple.com/...
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visiotech.gen.tr 6 yıl
öyle güzel anlatmışsınki 35,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen TweetBot uygulamasına buradan bedava alabilirsiniz diyeceksin sandım
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Diego11 6 yıl
Niye bu kadar pahalı?
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