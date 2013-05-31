Tapbot tarafından geliştirilen Twitter uygulaması TweetBot, Mac sistemler için 1.3 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan Twitter istemcisi TweetBot, 1.3 sürümü ile birçok hatadan arındırılmış durumda. Yeni olarak medya çizelgesi özelliğine, profil kapak resmi desteğine, yeni görünüme kavuşan Tweet detaylarına ve diğer yenilikçi kaydırma seçeneklerine kavuşan uygulama, OSX 10.7.4 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Apple Mac Store üzerinden 35,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen TweetBot uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/id557168941?mt=12