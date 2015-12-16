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Twitch, "Whisper" özelliğinde sona geldi

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, direkt mesaj özelliği Whisper için final sürüme ulaştı ve yayınladığı yeni güncelleme ile daha etkili hale getirdi.
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitch,
Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, ilk önce masaüstü daha sonra ise Android ve iOS sürümlerine getirdiği Whisper (Fısıltı) özelliğinde bugün önemli bir güncelleme gerçekleştirdi.
Twitch'in Whisper özelliği bildiğiniz üzere kişilerin özel mesajlar gönderip alabilmesine imkan tanıyor ve bu sayede karşılıklı iletişim süreci hızlandırılabiliyor. Final sürümünde yapılan değişiklikler ile mobil ya da masaüstü farketmeksizin arkadaşlar ile sorunsuz bir sohbet sunduğu belirtilen özellik, yeni olarak artık Twitch video oynatıcının alt sağ tarafına yerleştirilen bir simge üzerinde görüşme başlatabiliyor ve aynı zamanda bu bölümde hızlı şekilde arama gerçekleştirilebiliyor.
Whisper'ın final sürümüne DND olarak adlandırdığı "rahatsız etme" seçeneği de ekleyen Twitch, böylece kullanıcıların gönderilen mesajlardan bildirim almayı kapatmasına imkan tanıyor. Bu sayede favori yayıncılar izlenirken diğer etkenler ortadan kaldırılarak rahatsız olunması önlenebiliyor ve süre içerisinde gelen mesajlara ise Whispers List penceresinden ulaşılabiliyor.

Twitch'in ücretsiz olarak sunulan Android ve iOS sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 
Twitch,
 

http://blog.twitch.tv/2015/12/whispers-whispers-everywhere/ Yorum Yaz
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