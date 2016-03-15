Twitch, oyunların canlı yayınlara uygun şekilde geliştirilmesini istiyor

Oyun canlı yayınları konusunda öncü olan Twitch artık geliştiricilerin oyunlarını bu platforma uygun bir şekilde hazırlamasını istiyor. Yani sonradan eklenecek Twitch bütünleşmesi yerine oyun daha geliştirme aşamasındayken canlı yayınlara uygun olarak tasarlanması. Anlayacağınız izleyiciler oy vererek oyunların kurallarını değiştirebilecek ve iddiaya girebilecekler.

Twitch'in "Stream First" adını verdiği canlı yayına uygun oyun planını uygulayan ilk yapım Choice Chamber olmuştu. Yakında piyasaya çıkacak bağımsız yapımlar Superfight, Wastelanders ve Streamline da Stream First'ün nimetlerinden fazlasıyla faydalanacaklar. Kim bilir ileride büyük bütçeli yapımlarda da bu tarz özellikler görebiliriz.

Hatırlarsanız Amazon, Lumberyard adlı CryEngine tabanlı oyun motorunun doğal Twitch entegrasyonuna sahip olduğunu açıklamıştı. Yakında bütün oyun motorlarının bu tür hizmetler sunacağını öngörmek çok saçma olmaz diyebiliriz.

http://www.engadget.com/2016/03/15/twitch-stream-first/?ncid=txtlnkusaolp00000595