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Twitch, oyunların canlı yayınlara uygun şekilde geliştirilmesini istiyor

Oyunların canlı yayınlarını izlemek son dönemlerde oldukça popüler. Bu konuda öncü olan Twitch artık oyunların canlı yayınlara entegre olmuş bir şekilde geliştirilmesini istiyor.
3 yıl
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2
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Twitch, oyunların canlı yayınlara uygun şekilde geliştirilmesini istiyor
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Oyun canlı yayınları konusunda öncü olan Twitch artık geliştiricilerin oyunlarını bu platforma uygun bir şekilde hazırlamasını istiyor. Yani sonradan eklenecek Twitch bütünleşmesi yerine oyun daha geliştirme aşamasındayken canlı yayınlara uygun olarak tasarlanması. Anlayacağınız izleyiciler oy vererek oyunların kurallarını değiştirebilecek ve iddiaya girebilecekler.
Twitch'in "Stream First" adını verdiği canlı yayına uygun oyun planını uygulayan ilk yapım Choice Chamber olmuştu. Yakında piyasaya çıkacak bağımsız yapımlar Superfight, Wastelanders ve Streamline da Stream First'ün nimetlerinden fazlasıyla faydalanacaklar. Kim bilir ileride büyük bütçeli yapımlarda da bu tarz özellikler görebiliriz.
Hatırlarsanız Amazon, Lumberyard adlı CryEngine tabanlı oyun motorunun doğal Twitch entegrasyonuna sahip olduğunu açıklamıştı. Yakında bütün oyun motorlarının bu tür hizmetler sunacağını öngörmek çok saçma olmaz diyebiliriz.

http://www.engadget.com/2016/03/15/twitch-stream-first/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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napolyon94 3 yıl
Cidden oyle oyundayken oylamayi cok acan biriyim. Mesela Kara koyunlu ya mi saldirayim mamluke leremi saldireyim diye sorar ona gore oynarim, lakin bunu basitlestirecek bir eklenti iyi olurdu. Paradox duy sesimizi.
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erturkcan2 3 yıl
Haklılar artık canlı yayın çok önemli. Bence çok önemli ve iyi bir adım.
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