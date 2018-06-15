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Twitter, 2018 Dünya Kupası'na özel içerikler sunacak

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, 2018 Dünya Kupası boyunca kullanıcıların gördüğü içeriklerin kişiselleştirileceğini açıkladı. Gelişmenin detayları haberimizde.
11 ay
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1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitter, kullanıcıların 2018 Dünya Kupası boyunca zaman çizelgelerinin en üst kısmında kişiselleştirilmiş önemli haber bildirimleri ve maçlarla ilgili videolar görmeye başlayacaklarını duyurdu.

Yeni özellik başarılı olursa kalıcı olacak

Bu özellik kullanıcıların hash tagleri takip etmeden veya ilgili kullanıcıları aramaya gerek duymadan haber etkinliklerini en iyi şekilde izlemelerini sağlayacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Twitter, kullanıcılara göndereceği son dakika haberlerine de kişiselleştirmeyi getirecek.
Twitter ürün başkan yardımcısı Keith Coleman konuyla ilgili olarak: "Bu yenilik, Twitter'ın kullanımını daha kolay hale getirmek ve neler olduğunu görebilmek için yaptığımız uzun vadeli bir stratejidir." ifadelerini kullandı. Twitter kısa bir süre içinde kullanıcıların son dakika haberlerini görmeye başlayacaklarını duyurdu. Eğer beklenen etkileşim sağlanırsa bu özelliğin Twitter'da kalıcı hale gelmesi bekleniyor.

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