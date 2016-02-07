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Twitter akışlarında herhangi bir değişiklik olmayacak

Bir süredir Twitter'ın haber akışında önemli bir değişiklik yapacağı konuşuluyordu. Sosyal ağı Facebook tarzında bir yapıya büründürecek değişiklik ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter akışlarında herhangi bir değişiklik olmayacak


Kısa süre önce, Twitter'ın aynı Facebook gönderilerinde olduğu gibi zamana göre sıralanan akıştan ziyade ilgiye ve öneme göre sıralanan yeni bir akış üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Twitter hayranlarının oldukça tepkisini çeken ve RIPTwitter başlığıyla trend olan bu konu sonrası resmi açıklama geldi.

Twitter'ın kurucusu ve şimdiki tepe yöneticisi Jack Dorsey yaptığı açıklamada, hali hazırdaki kronolojik gönderi akışından kesinlikle vazgeçmeyeceklerini, gelecek için de böyle bir hazırlığın söz konusu olmadığını dile getirdi. Dorsey, tek amaçlarının sosyal ağı daha canlı hale getirmek olduğunu da sözlerine ekledi. 


Bilindiği gibi Twitter haber akışında, en yeni gönderi en üstte yer alıyor ve bu dinamik bir şekilde korunuyor. Bazı kaynaklar, gelecek haftadan itibaren Twitter gönderilerinin ilgi ve öneme göre sıralanmaya başlayacağını dile getirmişti. Dorsey'in yalanlaması sonrasında, iddiaların nereden kaynaklandığı merak konusu oldu. 

Twitter ile ilgili diğer bir iddia 140 karakterlik geleneksel gönderi sınırının 10 000 karaktere çıkarılacak olmasıydı. Bununla ilgili Twitter'ın henüz resmi bir açıklaması yok. Önümüzdeki günlerde yapılacak yatırımcı toplantısında bu konulara netlik getirilmesi bekleniyor.  

http://www.engadget.com/2016/02/06/twitter-says-timeline-isnt-changing/ Yorum Yaz
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mcrew 3 yıl
bu adamlar da batacak
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UML 3 yıl
10bin karakter zırvasını uyduranda hiç akıl yok heralde. Artsa bile 300-500 bişey olur en fazla.
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