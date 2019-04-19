Twitter, alıntı paylaşım uygulaması Highly'yi satın aldı

Kullanıcıların, haberin önemli bölümlerini vurgulamasını ve bu olayları herkese açık olarak paylaşmasını sağlayan Highly uygulaması Twitter bünyesine katıldı. Highly CEO'su Andrew Courter, bu satın almayla ilgili olarak Medium hesabından yazı paylaştı.

Twitter'ı daha konuşkan yapacak

Courter yaptığı açıklamalarda, Highly'in Twitter'daki rolünün ne olacağına ilişkin detaylardan bahsetmese de, uygulamanın amacına yönelik olarak Twitter platformuna entegre edileceğini belirtti. Yapılan açıklamalara göre bu satın almanın ardından Highly, iOS ve Slack uygulamalarını da kapatacak.

https://www.engadget.com/2019/04/17/twitter-acquires-quote-sharing-app-highly/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Twitter sözcüsü de bu satın alma işlemini: "Highly ekibini Twitter'a davet etmekten heyecan duyuyoruz. Uzmanlıkları, Twitter'ı daha konuşkan hale getirme konusunda ürün ve tasarım düşüncemizi hızlandıracak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Highly CEO'su Courter, uygulamanın Twitter'a satılmasının ardındankaydettikleri içeriklere halade sözlerine ekledi.