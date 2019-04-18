Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek

Geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli erteleme haberlerine konu olan ve tarihi bir türlü belli olmayan Minecraft filminin ne zaman gösterime gireceği belli oldu. Filmin yapımcı şirketi Warner Bros. ve oyunun geliştiricisi Microsoft, rekorlar kıran oyunun filmi için kesin tarih verdiler.

Yönetmen koltuğunda Peter Sollett oturacak

Milyonlarca hayranı olan Minecraft oyununun canlı aksiyon filmi, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek. Filmi merakla bekleyenler için bu süre oldukça uzun olsa da, en azından tekrar bir erteleme olmayacağını düşünmek biraz rahatlatıcı olabilir. Şirketler, filmin konusu ile ilgili de bazı detayları paylaştılar.

https://www.minecraft.net/en-us/article/the-minecraft-movie-is-just-around-the-corner

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Minecraft filmi,odaklanarak başlarından geçen tehlike dolu olayları konu alacak. Daha önceki raporlardaisimleri gündeme gelmiş olsa da, filmin yönetmen koltuğunda, ABD'li yönetmen ve senarist'in oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.