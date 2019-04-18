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Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek

Erteleme haberleriyle gündemden düşmeyen Minecraft'ın canlı aksiyon filminin tarihi nihayet belli oldu. İşbirliğine imza atan Warner Bros. ve Microsoft, filmin vizyon tarihini onayladılar.
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli erteleme haberlerine konu olan ve tarihi bir türlü belli olmayan Minecraft filminin ne zaman gösterime gireceği belli oldu. Filmin yapımcı şirketi Warner Bros. ve oyunun geliştiricisi Microsoft, rekorlar kıran oyunun filmi için kesin tarih verdiler.

Yönetmen koltuğunda Peter Sollett oturacak

Milyonlarca hayranı olan Minecraft oyununun canlı aksiyon filmi, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek. Filmi merakla bekleyenler için bu süre oldukça uzun olsa da, en azından tekrar bir erteleme olmayacağını düşünmek biraz rahatlatıcı olabilir. Şirketler, filmin konusu ile ilgili de bazı detayları paylaştılar.
Minecraft filmi, genç bir kız ve maceracı bir gruba odaklanarak başlarından geçen tehlike dolu olayları konu alacak. Daha önceki raporlarda farklı yönetmen isimleri gündeme gelmiş olsa da, filmin yönetmen koltuğunda, ABD'li yönetmen ve senarist Peter Sollett'in oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.minecraft.net/en-us/article/the-minecraft-movie-is-just-around-the-corner Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kartal Göz 1 ay
O zamana kadar oyuna olan ilgi ve oyunun popülerliği düşecektir. Pazarlama açısından fazla uzak bir tarih.
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esmerbuyucu 1 ay
Animasyon bekliyordum ama canlı aksiyon filmiymiş. Merak ettim açıkçası
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asusokan 1 ay
Bence uyurken açılacak filmden öte bir şey olmayacak bu film
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