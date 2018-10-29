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Tesla, Türkiye'ye yatırım planlarını askıya aldı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergiler dolayısı ile Türkiye'ye yatırım planlarını durdurduğu belirtiliyor. Detaylar haberimizde.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Girişimci Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın, Türkiye'ye yapılması planlanan yatırımlarını askıya aldığı belirtildi. Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre bunun sebebi ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergiler.

Türkiye'den siparişler azaldı

Türkiye ve ABD arasında yaşanan diplomatik gerginlikler sonrasında, Haziran ayı itibarıyla ABD'den ithal edilen otomobillere yüzde 60 ek vergi konmaya başlanmıştı. Ağustos ayında ise bu vergi dilimi arttırılarak yüzde 120 oranına yükseltilmişti.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Türkiye'den sipariş edilen Tesla otomobillerde büyük oranda düşüş yaşanmış ve hatta siparişler gümrükten geri gönderilmeye başlanmıştı. Tüm bunların üzerine S&S Motors'un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, Tesla'nın Türkiye'ye yatırım planlarını durdurduğunu açıkladı. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği şimdilik merak konusu.

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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Bu vergilerle türkiye de renault bile alınmaz, kaldı ki tesla alalım. :D
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smart1978 6 ay
Tesla mantikli hakli ..
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1BilimAdamı 6 ay
dacia bile lüks oldu
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DH Misafiri 6 ay
noldu yahuuu Bizim başkan bey ben elonla konuştum demişti yoksa yoksa ıhıhıııı Elondamı bizi kandıııırrrdıııı oynamıyom işte oynamıyom elon abimde götümüzü sikip kandırdı işte ıhııııııııııııı eeeeeee ağlamak ağlamak ağlamak oldu göslerimmmm
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BlackGhost12 6 ay
Veegiler kalktı galiba. Yatırımı devam ettirme ihtimali varmı?
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DH Misafiri 6 ay
çok güzel bir haber. bu tesla ya bu parayı vermeye hiç mi hiç gerek yok. hiç bir artısı yok. iphone gibi sadece marka olsun benim olsun. şimdilik türkiyede üretilen arabaları alalım. fazlasıyla yeterli.
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DH Misafiri 6 ay
Tamam da ne alaka aksine Türkiye'ye yatırım yapmalı, Türkiye'de üretmeli ki ABD'den gelen otomobillere uygulanan ek vergiden kurtulsun!
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DH Misafiri 6 ay
Tesla'nın fiyatını bilen varmı aranızda, gelse sanki alacaksınız.tasarım kusurları olan bir arabadan bahsediyoruz.elektrik dolumu Çin arabalarının bile gerisinde.Yatırım yapmayacakmış,askıya alacakmış, mış , mış.. S.tr..olup gitsinler.Bizim Amerikan menşeyli hiç bir ürüne ihtiyacımız yok, yalakalığa gerek yok şu ABD'ye. yakında birbirlerini yiyecekler, ABD'yi bekleyen büyük bir iç savaş yolda.karamsar olmak istemezdim ama.açın dünya medyasını ve yorumları okuyun. savaşan 2 güç Pentagon ve Rothschild artık savaşın kıyısında.Bu bütün dünyayı etkiliyor ama başta ABDyi yok edecek gibi..
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El Prezidente 6 ay
ne teslası kardeşş yiycek ekmeği zor buluyoruz..
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Stand Alone 6 ay
Şu firmanın yaptığı işi Türkiye’den birisi yapsaydı, nitelikli dolandırıcılık suçundan içeri alırlardı.
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alito 6 ay
Geç bile kaldı.
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baycalh 6 ay
Onların Tesla'sı varsa öteki tarafta Nissan Leaf var??
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tugares 6 ay
İkinci eller bile lüks kategorisinde, ne Tesla'sı, 4 tekere sahip motorlu bir taşıtın varsa sen lüks yaşıyorsun demektir. Zira vergisi var, kaskosu var, sigortası var, ustası var, ultra pahalı yakıtı var, bu kadar "var" bir arada iken Tesla tabii ki yatırım planını askıya alır. İptal etmemesine sevindim en azından vazgeçmemiş.
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