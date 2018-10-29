Tesla, Türkiye'ye yatırım planlarını askıya aldı

Girişimci Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın, Türkiye'ye yapılması planlanan yatırımlarını askıya aldığı belirtildi. Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre bunun sebebi ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergiler.

Türkiye'den siparişler azaldı

Türkiye ve ABD arasında yaşanan diplomatik gerginlikler sonrasında, Haziran ayı itibarıyla ABD'den ithal edilen otomobillere yüzde 60 ek vergi konmaya başlanmıştı. Ağustos ayında ise bu vergi dilimi arttırılarak yüzde 120 oranına yükseltilmişti.

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Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Türkiye'den sipariş edilenotomobillerde büyük orandave hatta siparişlergeri gönderilmeye başlanmıştı. Tüm bunların üzerine S&S Motors'un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, Tesla'nın Türkiye'ye yatırım planlarınıaçıkladı. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği şimdilik merak konusu.