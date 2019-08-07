Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek

Günümüzün en büyük problemlerinden biri telefona gelen bildirimler sebebiyle dikkat dağınıklığı yaşanması. Sosyal medya platformları da kullanıcılara bu konuda çözümler üretmeye çalışıyor. Twitter’ın yeni ortaya çıkan bildirim dondurma özelliği buna güzel bir örnek.

12 saate kadar bildirimleri durdurun

Şimdilik test aşamasında olan özellik, Jane Manchun Wong tarafından fark edildi. Bildirimleri dondurma seçeneğini açtığınızda 1 saat, 3 saat veya 12 saat gibi seçenekleri tercih edebiliyorsunuz. Bu süre boyunca Twitter uygulamasından herhangi bir bildirim alamıyorsunuz. Böylece dikkatinizin dağılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Tabii ki bildirim sekmesinde tüm bildirimler gösterilmeye devam edecek. Yani müsait olduğunuz zaman uygulama içerisinden bildirimlerinizi kontrol edebilirsiniz.

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Yeni özellik deneysel aşamada olduğu için uygulamanın içerisine eklenip eklenmeyeceği belirsiz. Daha önce ortaya çıkan farklı özellikler gibi firma bunu da rafa kaldırabilir. Ancak son dönemde teknoloji firmalarının dijital sağlık üzerine yoğunlaştığını düşünürsek, bildirim dondurma özelliğinin herkese sunulması sürpriz olmayacaktır.

https://twitter.com/wongmjane/status/1158863646786592768