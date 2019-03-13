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Twitter'da fotoğraf paylaşmak çok daha kolay hale geliyor

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre platforma kamera ile paylaşım yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler eklenecek. Bu özelliklerden ilki ‘kameraya hızlı erişim’ özelliği olacak.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Twitter'da fotoğraf paylaşmak çok daha kolay hale geliyor
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Twitter’dan yapılan açıklamaya göre platforma kamera ile paylaşım yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler eklenecek. Bu özelliklerden ilki ‘kameraya hızlı erişim’ özelliği olacak.

Kullanıcılar Twiiter’ın mobil uygulamasındayken ekranı sola kaydırdığında doğrudan kameraya erişecek. Tek tuşla fotoğrafını çekip konuyla ilgili Tweet’ini ekleyecek.

Bu özellik, uzun bir süredir Instagram, Facebook ve Snapchat’te bulunuyor. Twitter, önemli kişilerin ve izleyicilerinin konuşmak için bir araya geldiği fuar, konferans, televizyon programı gibi olaylarda takipçilere bilgi aktarmak için epey kullanılıyor. Yeni özellik sayesinde bu tarz durumlarda fotoğraf çekerek Tweet atmak çok daha kolay hale gelecek.

Hızlı erişim ile paylaşılan fotoğrafların Tweet akışındaki görünümü de farklı olacak. Tweet'in metni, fotoğrafın üzerinde damgalı bir şekilde görüntülenecek.

Twitter’ın yeni kamera özellikleri neler olacak?

  • Kameraya hızlı erişim olacak. Uygulamayı açıp sola kaydırın ve kameradasınız. Şipşak fotoğraf çekmek ve Tweet'lemek çok hızlı hale gelecek.
  • Tweet'lerinizi doğru insanların olduğu doğru konuşmalarla etkileşime sokmak daha kolay olacak. Bir etkinlikte iseniz ve konumunuz açıksa kamera, etkinlikle ilgili bir etiket veya konum önerecek. Bu güncelleme büyük etkinlikler ve ABD'deki spor oyunları ile başlayacak ve oradan da genişleyecek.
  • Güncellenen kameradaki fotoğraflar ve videolar daha büyük ve etkileyici olacak. Fotoğraf ve video gibi medya araçları genellikle konuşmaların başlamasına fırsat veren öğeler olduğundan, sohbet tasarımını daha kusursuz olacak şekilde güncelledik.

Twitter, bu özelliklerinin sadece bir başlangıç olduğunu ve bundan sonra daha fazla kamera güncellemesi geleceğini ifade ediyor.

Twitter Tüketici Ürünü Başkan Yardımcısı Keith Coleman, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: "İnsanlar neler olduğunu görmek ve olaylar hakkında konuşmak için Twitter'a geliyor. Tweet atarak fikir paylaşmak kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor. Fakat biz gözünüzün önünde gerçekleşen olayların fotoğrafını veya videosunu çekip paylaşmayı daha kolay hale getirmek ve gördüğünüzü doğru kitleye ulaştırmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu yeni güncelleme hedefimiz doğrultusunda Tweet atmanın evrimi olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişmedir.”


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ergenius 2 ay
Zaten zor değildi. Ha diyorsanız ki facebook timi Twitter'a yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Twitter'ı b*k edecekler o ayrı .
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medverdev 2 ay
foto paylaşmak için değil de twit okumak için girenler belli edin kendinizi :)
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num 2 ay
Twitter'a hikaye özelliği istiyoruz!!!1!bir
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