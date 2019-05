Twitter ekibine yeni üye: Keith Coleman ve Yes

Tam Boyutta Gör



Alphabet Inc’e ait olan Google’da 10 yıllık iş tecrübesi olan Keith Coleman, Twitter’ın uzun bir süredir boş olan ürün denetleme pozisyonu ile ilgili kendisine sunduğu iş teklifini kabul etti. Ayrıca Keith Coleman’a ait olan Yes Inc şirketi de Twitter bünyesine katılmış oldu. Yes Inc’in insanların birbirleriyle daha kolay iletişime geçmesini ve bir araya gelmelerini amaçlayan uygulamalar ile dolu.

Bunlardan WYD (What you doing) ile insanlar ne yaptıklarını hızlı bir şekilde paylaşabilirken, Frenzy hızlı organizasyon planları yapabilmeyi amaçlıyor. Heyo! ise dostlarınızla tek tıkla buluşma ayarlamaya yarıyor. Uygulamalar ortak bir amaç uğrunda geliştirilmiş ama beklenen indirme oranlarına ulaşamamıştı. Twitter ise bu uygulamaları daha işlevsel bir hale getirmenin peşinde.

San Francisko merkezli şirket bu yıl hisselerinde %22 civarı bir düşüş yaşadıktan sonra ekibe tekrar heyecan getirecek bir isim arayışındaydı. Gmail'de uzun yıllar ürün yönetimi pozisyonunda çalışan Coleman, Twitter’da ürün başkanı pozisyonunda görev alacağını ve ilk iş gününün pazartesi olacağını Twitter adresinden duyurdu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-01/twitter-buys-little-known-startup-to-gain-new-head-of-product