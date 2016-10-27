Twitter gelirleri beklentileri aştı ancak işten çıkarmalar devam edecek

En aktif kullanılan sosyal ağ olarak kabul edilen ancak bu hareketliliği bir türlü gelirlere yansıtamayan Twitter, geçen yıldan bu yana ekonomik problemler yaşıyor. Yılın üçüncü çeyreğinde durum biraz düzeldi ancak yine de işten çıkarmalar devam edecek.

Bir Türlü İstenen Büyüme Yakalanamadı

İlk olarak geçen yıl 336 çalışanın işine son veren Twitter, şimdi de iş gücünün yüzde 9’unu kesmeyi planlıyor. Firma mali tablolarını açıkladığı yatırımcı toplantısında dedikodulara da resmiyet kazandırdı. Firmanın yaklaşık 3800 kişilik kadrosu var. İşten çıkarmaların toplam rakamı 300 civarında olacak. Bu nedenle de kalanların üzerine daha fazla yük binecek.

Firma yeniden yapılanma süreci ile birlikte özellikle 2017 yılında kara geçebilmeyi ümit ediyor. Büyüme oranları beklentilerin altında kalınca kar elde edebilmek için tek çare olarak maliyetlerin düşürülmesi kaldı. Bunun yolu da iş gücünü kesmek yani çalışan maaşlarından tasarruf etmekten geçiyor.

Firmanın açıkladığı tablolara göre yılın üçüncü çeyreğinde 616 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 8 artış kaydedilirken, net zarar ise 103 milyon dolar oldu. Kullanıcı sayısı ise 313 milyondan 317 milyona yükseldi. Yıl bazında yüzde 3 artış yaşandı.

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Facebook, Pinterest gibi rakiplerin çok daha hızlı büyümesi ve Twitter’ı geride bırakması yatırımcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Facebook gibi her şeyin paylaşıldığı bir ortamdan ziyade insanların düşüncelerini ifade etmek istediği bir platform olması, kullanıcı kitlesini de sınırlıyor. Bu bakımdan büyüme de sınırlı kalıyor. Yatırımcılar bir süredir sosyal ağın satılması için baskı yapıyor ancak şu an masada hiçbir potansiyel alıcı kalmadı.