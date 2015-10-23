Twitter hisselerinin yüzde biri çalışanların oluyor





Kurucusu Jack Dorsey'in yeniden geçici patron koltuğuna oturması ile birlikte sosyal ağ devi Twitter'da da hareketli günler başlamıştı. Yeni patron Kordestani göreve başlamasına rağmen Dorsey etkisi hız kesmiyor. İlk etapta yeniden yapılanma süreci sebebiyle iş gücünün yüzde 8'ini kesen Dorsey, çalışanların düşen morallerini artırmak adına önemli bir karar aldı.





Gelecek haftaki hissedar toplantısında resmiyet kazanacak karara göre Dorsey, elindeki Twitter hisse senetlerinin yüzde 30'unu işçiler için ayrılan tazminat havuzuna aktaracak. Bu rakam şirketin yüzde 1 hissesine denk geliyor. Aktarılan toplam hisse senetlerinin değeri ise 200 milyon dolar civarında. Aslında buna bir nevi bağış da diyebiliriz zira senetlerin geri dönüşü olmayacak.





Elbette bu hisse senetleri doğrudan çalışanların hesabına aktarılmıyor. Havuzda bekleyen senetler gelecekte yaşanacak işten çıkarma durumlarında personele tazminat olarak ödenecek. İşini kaybeden çalışan tazminat hisselerini elden çıkararak para kazanabilecek. Şu anda Twitter hisseleri 29$ seviyesinde.





Jack Dorsey bunun çalışanlara yapılmış doğrudan bir yatırım olduğunu belirtiyor. Aslında bir bakıma doğru zira hisselerin tavan yaptığı dönemlerde iyi bir gelir elde edilecektir. Bunun yanında Twitter'ın işten çıkarma durumlarında ekstra tazminat miktarı hazırlamasına da gerek olmayacak ve bu da şirketin işine gelecek.

http://bits.blogs.nytimes.com/2015/10/22/jack-dorsey-gives-one-third-of-twitter-stake-to-employees/?_r=0