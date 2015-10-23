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Twitter hisselerinin yüzde biri çalışanların oluyor

Dev firmaların işten çıkarma hamleleri ödenen tazminatlar yüzünden oldukça tuzlu oluyor. Jack Dorsey ise şirketi zora sokmamak adına elini taşın altına sokuyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter hisselerinin yüzde biri çalışanların oluyor


Kurucusu Jack Dorsey'in yeniden geçici patron koltuğuna oturması ile birlikte sosyal ağ devi Twitter'da da hareketli günler başlamıştı. Yeni patron Kordestani göreve başlamasına rağmen Dorsey etkisi hız kesmiyor. İlk etapta yeniden yapılanma süreci sebebiyle iş gücünün yüzde 8'ini kesen Dorsey, çalışanların düşen morallerini artırmak adına önemli bir karar aldı.

Gelecek haftaki hissedar toplantısında resmiyet kazanacak karara göre Dorsey, elindeki Twitter hisse senetlerinin yüzde 30'unu işçiler için ayrılan tazminat havuzuna aktaracak. Bu rakam şirketin yüzde 1 hissesine denk geliyor. Aktarılan toplam hisse senetlerinin değeri ise 200 milyon dolar civarında. Aslında buna bir nevi bağış da diyebiliriz zira senetlerin geri dönüşü olmayacak. 

Elbette bu hisse senetleri doğrudan çalışanların hesabına aktarılmıyor. Havuzda bekleyen senetler gelecekte yaşanacak işten çıkarma durumlarında personele tazminat olarak ödenecek. İşini kaybeden çalışan tazminat hisselerini elden çıkararak para kazanabilecek. Şu anda Twitter hisseleri 29$ seviyesinde. 

Jack Dorsey bunun çalışanlara yapılmış doğrudan bir yatırım olduğunu belirtiyor. Aslında bir bakıma doğru zira hisselerin tavan yaptığı dönemlerde iyi bir gelir elde edilecektir. Bunun yanında Twitter'ın işten çıkarma durumlarında ekstra tazminat miktarı hazırlamasına da gerek olmayacak ve bu da şirketin işine gelecek.  

http://bits.blogs.nytimes.com/2015/10/22/jack-dorsey-gives-one-third-of-twitter-stake-to-employees/?_r=0 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
sistem kendini yaratanları bir kendi bünyesi içinde var etmiyor ise sistemde çoktan bir yapay zeka veya yapay bilinç sistemine geçmiş demektir !
bunun sonucu insan dünyaya en çok zarar veren gereksiz bir canlı olduğu sonucu er veya geç yapay zeka tarafından analiz edilince insanları işten çıkarmanın ötesinde tek tek insanların fişinin çekileceği bir düzene doğru yavaş yavaş gidişat söz konusu gibi ! bu biraz bilim kurguda olsa sonuç olarak gerçekten ürettiğinden daha çok tüketen dünya üzerinde 7 milyar insan denilen düşük zekalı canlı için büyük sistem yine bir toplu eleme sistemi yaratacaktır ! eninde sonunda !
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sangreal_1905 3 yıl
Veri Madenciliği için atılan tweetler ve facebook mesajları bir altın değerini taşıyor aslında :)
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teramit 3 yıl
şirket çalışanlarını çıkartacak kadar düşüyorsa hisse senetleri de çok bir işe yaramaz.
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fthkn 3 yıl
Twitter facebook ne üretiyor ki bu paraları kazanıyorlar? Apple teknoloji üretiyor. Gezegenin sahibi de olsalar yadırgamam sanırım. Ama internet ve reklam işinden zengin olan böyle firmalara sülük gözüyle bakıyorum. Google da öyle aslında. Ne üretiyorlar? Ama onlara itici gücü veren zaten ABD. Çünkü bu saydıklarım hep ABD şirketleri. Biz de dinamizm yaratacak bir ekonomik faaliyet olmadığı için böyle büyük şirketler doğamıyor. Ancak İnşaat ticaret kalpazanlık var bizde.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rachsuchtig 3 yıl fthkn
fthkn
Twitter facebook ne üretiyor ki bu paraları kazanıyorlar? Apple teknoloji üretiyor. Gezegenin sahibi de olsalar yadırgamam sanırım. Ama internet ve reklam işinden zengin olan böyle firmalara sülük gözüyle bakıyorum. Google da öyle aslında. Ne üretiyorlar? Ama onlara itici gücü veren zaten ABD. Çünkü bu saydıklarım hep ABD şirketleri. Biz de dinamizm yaratacak bir ekonomik faaliyet olmadığı için böyle büyük şirketler doğamıyor. Ancak İnşaat ticaret kalpazanlık var bizde.

Sana bu konuda katılmıyorum google sana istediğin anda bilge verme imkanı sunuyor, Facebook ve Twitter sana düşüncelerini kısa zamanda büyük kitlelere duyurma imkanı veriyor. Belki bir alet gibi birşey yapmadılar ama bunlar da bir üretim sayılabilir
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kadirirdem 3 yıl
%1 bile baya eder..
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tobepeople 3 yıl
twitter son anlarını yaşıyor belliki twitter hisseleri artmaz sadece tepe taklak olur şu satten sonra yakında batar yada facebook satın alır çok düşük paralara
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Patren 3 yıl
işten çıkatırırken dua etsinler hisse senetlerin değeri çok küçük olmasın
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