Twitter karakter limitine çözün getiren yeni Windows Phone uygulaması: Long Tweets

Popüler sosyal ağlardan Twitter, bildiğiniz üzere her tweet için 140 karakter limiti koyuyor. Uzun yazılar için sorun çıkartan bu durum için hazırlanan yeni Windows Phone uygulaması Long Tweets, basit ancak etkili bir deneyim vaat ediyor.

Sumit Dutta tarafından WP8 ile WP8.1 cihazlar için hazırlanan Long Tweets, atılması gereken uzun tweetleri otomatik olarak 140 karakter limitine göre bölüyor ve böylece büyük bir kullanım kolaylığı getiriyor. Bu bölme işlemini kelime, cümle veya karakter tercihleriyle yapabilen uygulama, isteğe bağlı olarak tweetlerin fotoğraf şeklinde gönderilmesini de gerçekleştirebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Long Tweets uygulamasına buradan ulaşabilirisiniz.

http://www.windowscentral.com/long-tweets-allows-you-cook-tweetstorm-your-windows-phone