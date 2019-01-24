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Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak

Sosyal medya devlerinden Twitter uzun bir süre önce getirdiği karanlık mod özelliğini güncelleyecek. Şirket CEO'su bu modun daha da koyu bir hale getirmek için çalıştıklarını doğruladı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde hem göz sağlığımız hem de kullandığımız cihazların pil tasarrufu için uygulamalardaki karanlık mod önemli bir özellik. Zira bunun farkında olan birçok şirket de uygulamalarına bu seçeneği eklemiş durumdalar. Bunlardan biri de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter.

Jack Dorsey: Düzelteceğiz.

Twitter kullanıcıları uygulamanın karanlık modunun yeterince iyi olmadığı konusunda şikayet ediyorlar. Kullanıcılara göre bu mod siyaha yakın tonlarda olması gerekirken, maviye yakın bir tonda ve bu da tam olarak karanlık mod olmadığı anlamına geliyor. Bu durumu Twitter CEO'su Jack Dorsey de kabul etmiş durumda.

Bir kullanıcının Twitter'da bu durumu eleştiren bir tweetini yanıtlayan Jack Dorsey, durumun farkında olduklarını ve düzelteceklerini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde Twitter'ın maviye çalan koyu modu, daha da karanlık bir hale bürünecek ve kullanıcıların isteği de yerine getirilmiş olacak.

https://twitter.com/jack/status/1087093262664364032 Yorum Yaz
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Ussuz 3 ay
Darısı donanimhabere...
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intel7mix 3 ay
Beta süreci gibi yapacaz edicez olmuş.
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