Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak

Günümüzde hem göz sağlığımız hem de kullandığımız cihazların pil tasarrufu için uygulamalardaki karanlık mod önemli bir özellik. Zira bunun farkında olan birçok şirket de uygulamalarına bu seçeneği eklemiş durumdalar. Bunlardan biri de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter.

Jack Dorsey: Düzelteceğiz.

https://twitter.com/jack/status/1087093262664364032

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Twitter kullanıcıları uygulamanın karanlık modununkonusunda şikayet ediyorlar. Kullanıcılara göre bu modyakın tonlarda olması gerekirken,yakın bir tonda ve bu da tam olarak karanlık modanlamına geliyor. Bu durumu Twitter CEO'sude kabul etmiş durumda.Bir kullanıcının Twitter'da bu durumubir tweetini yanıtlayan, durumun farkında olduklarını vebelirtiyor. Önümüzdeki günlerde Twitter'ınkoyu modu, daha dabir hale bürünecek ve kullanıcıların isteği de yerine getirilmiş olacak.