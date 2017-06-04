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Twitter, nefret söylemleriyle etkili olarak ilgilenmiyor

Avrupa Komisyonu, Twitter’ın daha nefret söylemleriyle ilgilenme konusunda yetersiz kaldığını düşünüyor. Sosyal paylaşım sitesi bu konudan ötürü gelecek senelerde zor durumda kalabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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2
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Perşembe günü paylaşılan verilere göre Twitter, popüler sosyal paylaşım platformları arasında nefret söylemleriyle ilgilenme konusunda oldukça geride. Avrupa Komisyonu’nun bu konudaki yüzde 50’lik sınırının gerisinde kalan sosyal paylaşım sitesi, geçtiğimiz senenin Mayıs ayında imzaladığı anlaşmayla nefret söylemleri konusunda daha duyarlı olacağını ve 24 saat içerisinde şikayet edilen içeriklerin çoğunu kontrol edeceğini kabul etmişti.

Anlaşmanın birinci senesini doldurmasının ardından paylaşılan veriler Twitter’ın bu konuda hala çok yetersiz olduğunu ortaya koydu. Verilere göre Facebook ve YouTube nefret söylemlerinin yüzde 66’sını silerken Twitter için bu oran yalnızca yüzde 38. Ne var ki bu oran, Twitter’ın önceki aylardaki oranlarından çok daha yüksek. Geride bıraktığımız Aralık ayında Twitter’ın nefret söylemi silme oranı yalnızca yüzde 19’du.

İçerikleri değerlendirme konusunda da yavaş 

Twitter’ın geride olduğu bir diğer konu da şikayet edilen içeriklerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi. Sosyal paylaşım platformu şikayet edilen içeriklerin 24 saat içerisinde yalnızca yüzde 39’unu kontrol ediyor. Öte yandan YouTube’un kontrol etme oranı yüzde 43, Facebook’un oranı ise yüzde 58.

Avrupa Komisyonu, Twitter’ın ve diğer sosyal paylaşım sitelerinin nefret söylemleriyle ilgilenme konusunda verdikleri sözleri tutmamaları durumunda yeni bir yasa hazırlayabilir ve siteleri bu yasaya uymaları konusunda zorlayabilir. Nefret söylemlerinin terörle yakından bağlantılı olması, Komisyon’un bu konudan ödün vermemesinin nedenlerinden birisi.


https://tech.slashdot.org/story/17/06/03/1857226/twitter-isnt-removing-enough-hate-speech-complains-the-eu?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Eger Avrupa Parlementosu "nefret söylemi" diyor ise, demek ki güzel birsey. Avrupa artik sadece baskici bir sistem olma yolunda ilerliyor. Hala sesini cikarabilen insanlari da hile hurda ve "nefret söylemi" ile susturmaya, sindirmeye calisiyor.
Eger Avrupa Parlementosu "nefret söylemi" diyor ise, demek ki güzel birsey. Avrupa artik sadece baskici bir sistem olma yolunda ilerliyor. Hala sesini cikarabil...
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basketanaliz 2 yıl
Diğer sosyal medyalara bu kadar cok rağbet artarken twitterın her gecen gün kullanıcı azalışını ve böyle haberlerini duymak gercekten üzücü kendi topuklarına sıkıyorlar yavas yavas :)
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Eger Avrupa Parlementosu "nefret söylemi" diyor ise, demek ki güzel birsey. Avrupa artik sadece baskici bir sistem olma yolunda ilerliyor. Hala sesini cikarabilen insanlari da hile hurda ve "nefret söylemi" ile susturmaya, sindirmeye calisiyor.
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