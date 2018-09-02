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Twitter, online kullanıcıları görme özelliğini duyurdu

Twitter CEO Jack Dorsey attığı bir tweette, Twitter'a yeni bir özellik geleceğinin müjdesini verdi. Çok yakında Twitter kullanıcıları kimlerin online olduğunu görebilecek.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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sosyal medya
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Facebook ve Instagram'dan sonra, şimdi de Twitter'a kimlerin online olduğunu görebilme özelliği geliyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey yaptığı bir açıklamada, mikroblog platformunun yakında ilgi çekici güncellemeler alacağının haberini verdi.
"Bazı yeni Twitter özellikleriyle oynamak: Şu anda Twitter'da kimler online? Ve yazışmaları okumak daha kolay" 

Twitter'ın Ürün Müdürü Sarah Haider de tweet attı 

Sarah Haider: "Twitter'a kullanıcıların hoşuna gidecek yeni özellikler katmak istedik. Biz buradaki sohbet ortamını daha fazla hissettirmek için bazı kaba özellikler ile oynuyoruz. Bunlardan birisi online durumunuzun görünürlüğü ve diğeri de atılan tweetlerin daha kolay okunma özelliği. Fikirlerimiz hala deneme aşamasında." sözlerine yer verdi. 
Twitter, bu yeni özellikleri sınırlı sayıdaki kullanıcıların hizmetine sundu. Henüz bu testin raporları sonuçlandırılmış değil ve ayrıca şirketin bu özellikleri tüm kullanıcıların hizmetine sunup sunmayacağı kesinlik kazanmış değil. 

https://gadgets.ndtv.com/social-networking/news/twitter-planning-to-launch-threaded-conversations-who-is-online-feature-1909664 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tommy Shelby 9 ay
Ne işe yaracak ki bu
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intel7mix 9 ay
Online olduğunu görüp napacaz. Zaten istersek mesaj atabiliyoruz ki. Veya etiketleyip soru sorabilirsiniz.
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