Twitter ters kronolojik zaman çizelgesini geri getiriyor

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılarının önerilerini dikkate alarak zaman çizelgesini ters kronolojik sırayla görüntüleme seçeneğini geri getiriyor. Twitter Support hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; Twitter, kullanıcılarının zaman çizelgeleri arasında geçiş yapabilmesi için çalışıyor.

Zaman çizelgesini kullanıcılar kontrol edecek

Twitter zaman çizelgesi üzerinde kullanıcılarına daha fazla kontrol vermek için yeni yollar üzerinde çalışıyor. Twitter "en iyi tweetleri" göster özelliğini güncellediğini açıkladı. Kullanıcılar bu özellikle takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını ters kronolojik sıralamayla görebilecekler. Artık kullanıcılar "önerilen tweetleri görmek istemiyorum" seçeneğini de kullanabilecek. Twitter kronolojik sıralama üzerinde çalıştığını belirterek yeni özelliklerin geleceğini kullanıcılarıyla paylaştı.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1041838954008391680