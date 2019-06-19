Twitter, veri sızıntısının ardından ayrıntılı konum özelliğinin fişini çekti

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Twitter, konum etiketli paylaşım yapma özelliğinde değişime gideceğini duyurdu. Twitter, 'ayrıntılı konum' özelliğini kaldıracak. Firma, çoğu kişinin kullanmadığını gerekçe göstererek bu özelliği kaldıracağını ifade ediyor. Ayrıntılı konum özelliği kaldırılacak lakin Kadıköy, Bostancı, Kızılay gibi geniş ölçekte konum bilgisi paylaşılabilecek.

Konuyla ilgili olarak @TwitterSupport hesabından paylaşılan bilgide şu sözlere yer verildi: “Ayrıntılı konum’ özelliğini çoğu kişi kullanmadığı için ve biz de Tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için bu özelliği kaldırıyoruz. Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini kullanabileceksiniz.”

Her ne kadar Twitter, ‘ayrıntılı konum’ özelliğinin pek kullanılmadığını gerekçe gösterse de gerçek sebep farklı olabilir. Zira geçtiğimiz ay Twitter, iOS uygulamasını kullananların konum bilgilerini yanlışlıkla iş ortaklarıyla paylaştığını duyurmuştu.Twitter, ayrıntılı konum ile tweet atan kullanıcıların enlem, boylamına kadar tam konumunu tutuyor. Görünen o ki Twitter kullanıcıların tam konumunu bir kez daha sızdırmaktan çekindiği için ‘ayrıntılı konum’ özelliğini fişini çekti. Yeni güncellemeler ile bu özellik kullanıma kapatılacak.