Twitter alternatifi Bluesky, 100 bin üyeye ulaştı

Tam Boyutta Gör Jack Dorsey tarafından kurulan Twitter alternatifi Bluesky, toplam 3,19 milyon gönderi ile 100 binden fazla kullanıcıyı geçti ve istikrarlı bir şekilde büyüyor.

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Bluesky, uygulaması fotoğraf da içerebilen 256 karakterlik bir gönderi oluşturmak için artı düğmesine tıklayabileceğiniz basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Kullanıcılara algoritmik seçenekler sunmayı amaçlayan Bluesky, beğenileri ya da yer imlerini takip etme, tweetleri düzenleme, alıntı yapma, DM'ler, hashtag kullanma ve daha fazlası için temel araçları içeriyor.

Yakında tüm kullanıcılara açılacak

Twitter "Neler oluyor?" diye sorarken, Bluesky ise "Ne var ne yok? (Ne haber?)" diye soruyor. Bluesky kullanıcıları hesapları paylaşabiliyor, sessize alabiliyor ve engelleyebiliyorlar. Ancak bunları listelere eklemek gibi gelişmiş araçlar henüz mevcut değil. Twitter'da olduğu gibi Bluesky'da da diğer kişileri takip edebilir, ardından güncellemelerini bir ana sayfa zaman akışında görüntüleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Bluesky'da DM (Direct Message) özelliğinin ise henüz mevcut olmadığı bildirildi. Öte yandan platformun önümüzdeki yakın bir süreçte tüm kullanıcılara açılması planlanıyor.

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