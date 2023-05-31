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    Twitter alternatifi Bluesky, 100 bin üyeye ulaştı

    Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in yeni sosyal medya platformu Bluesky, davetli katılım sunmasına rağmen şimdiden 100.000 kullanıcıyı geçti.                     
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    Twitter alternatifi Bluesky, 100 bin üyeye ulaştı Tam Boyutta Gör
    Jack Dorsey tarafından kurulan Twitter alternatifi Bluesky, toplam 3,19 milyon gönderi ile 100 binden fazla kullanıcıyı geçti ve istikrarlı bir şekilde büyüyor.

    Bluesky, uygulaması fotoğraf da içerebilen 256 karakterlik bir gönderi oluşturmak için artı düğmesine tıklayabileceğiniz basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Kullanıcılara algoritmik seçenekler sunmayı amaçlayan Bluesky, beğenileri ya da yer imlerini takip etme, tweetleri düzenleme, alıntı yapma, DM'ler, hashtag kullanma ve daha fazlası için temel araçları içeriyor.

    Yakında tüm kullanıcılara açılacak

    Twitter "Neler oluyor?" diye sorarken, Bluesky ise "Ne var ne yok? (Ne haber?)" diye soruyor. Bluesky kullanıcıları hesapları paylaşabiliyor, sessize alabiliyor ve engelleyebiliyorlar. Ancak bunları listelere eklemek gibi gelişmiş araçlar henüz mevcut değil. Twitter'da olduğu gibi Bluesky'da da diğer kişileri takip edebilir, ardından güncellemelerini bir ana sayfa zaman akışında görüntüleyebilirsiniz.

    Twitter alternatifi Bluesky, 100 bin üyeye ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bluesky'da DM (Direct Message) özelliğinin ise henüz mevcut olmadığı bildirildi. Öte yandan platformun önümüzdeki yakın bir süreçte tüm kullanıcılara açılması planlanıyor.
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