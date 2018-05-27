Twitter yeni bir "Veri Tasarrufu" özelliğini test ediyor

Sosyal medya devlerinden Twitter'ın yeni bir "Veri Tasarrufu" (Data Saver) özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bir iOS kullanıcısının farkettiği bu özellik sayesinde kullanıcıların, mobil internet tarifelerinin kotalarını aşması ve yüksek faturalarla karşılaşma risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Veri Tasarrufu modu kotanızı kontrol altında tutacak

Şirketin geliştirdiği yeni Veri Tasarrufu modu açık olduğunda, Twitter'da gezinirken videolar otomatik olarak oynatılmayacak ve en düşük çözünürlükte görüntülenerek kullanıcının yüksek veri transferi yapması engellenecek. Gelen haberlere göre Veri Tasarruf modu, cihazda kayıtlı olan tüm Twitter hesapları için geçerli olacak.

Şu an sadece iOS kullanıcılarının bir kısmında denenen bu özelliğin, testler bittikten sonra tüm Twitter kullanıcılarına gelmesi bekleniyor. Test kullanıcılarından biri olduğunuzu anlayabilmeniz için, Twitter ekranını sağa kaydırıp ayarlarda "Veri Tasarrufu" (Data Saver) modu olup olmadığına bakabilirsiniz.

https://twitter.com/iamRaviLakra/status/999994697052512258