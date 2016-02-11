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Twitter yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici değil

Bir süredir önemli değişikliklere imza atan mikroblog platformu Twitter hâlâ yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici olmayı başaramıyor. Peki firma neler yapabilir?
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Popüler mikroblog uygulaması Twitter'ın yöneticileri bir süredir önemli değişiklikler yapıp bu platformu daha popüler hale  getirmek için çaba gösteriyorlar. Kişilere güncel konular hakkında toplu içerik akışı sunan Moments ile eğlence, bugün, haberler ve spor kategorisinde toplu içerik akışı sunan Twitter, bunun yanında  "en iyi tweetler"  ile istersek kronolojik sıraya göre, istersek de önem sırasına göre popüler gönderileri en başa almamızı sağlıyor.

Twitter'ın bu finansal yıldaki son çeyrek raporlarına baktığımızda kurucusu Jack Dorsey'in yeniden patron koltuğuna oturmasıyla 710 milyon dolarlık gelirle geçen yıla göre %48'lik bir artış sağladığını görüyoruz. Yine de durum hala parlak değil. Firma hala 90 milyon dolarlık zararda, ama geçen yılki 125 milyon dolarlık zararla kıyaslandığında durum daha iyi.
 
Dünya çapında 320 milyon kullanıcısı olan Twitter reklam almayan SMS üyeliklerini çıkardığımızda 305 milyon reklam alan kullanıcıya sahip. Twitter SMS'in takip ettiğimiz kişilerin “tweet”lerini SMS ile ücretsiz olarak cep telefonumuza ileten bir servis olduğunu belirtelim. Özellikle internet bağlantısı düzgün olmayan yerlerde bu uygulama tercih ediliyor.
Twitter yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici değil
 
Uygulamayı daha popüler hale getirip dünyanın en büyük sosyal ağını yaratmak isteyen yetkililer periscope sayesinde canlı yayın konusunda da liderlik koltuğuna oturmak istiyorlar. Hatırlarsanız geçen ay periscope canlı yayınlarını Tiwtter içerisinen izlemek mümkün olmuştu. 
Bu noktada daha popüler hale gelebilmek ve facebook gibi rakipleriyle yarışabilmek için Twitter'ın karşısında üç seçenek olduğu düşünülüyor.
  1. Akışına bırakmak ve zamanla kullanıcıların Twitter'ın kıymetini anlamasını sağlamak
  2. Çok büyük değişiklikler yapıp henüz Twitter'a adım atmamış kişiler için çekici hale gelmek
  3. Platformun daha fazla büyümeyeceğini kabullenmek ve sadık kullanıcılarını kullanarak gelirlerini arttırmak
Twitter'ın kullanıcı başına elde ettiği geliri bu yıl %35 arttırması bir başarı olarak görülebilir, ama saldırgan reklam politikaları ters de tepebilir. Açıkçası büyümek için en doğru seçenek sadık kullanıcıları kaçırmadan önemli değişiklikler yapmaya çalışmak gibi görünüyor.

http://www.engadget.com/2016/02/10/twitter-isnt-attracting-enough-new-users/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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rocky bayboğa 2 yıl
Ben de nedense bir onu kullanıyorum ve kullanabiliyorum daha güzel ve faydalı geliyor
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A.F.Y.D 2 yıl
zaten twitter de yapılacak bir şey de yok, nasıl kullanıyorlar anlamadım.
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Amd64x2 2 yıl
feys twit instg. cart curt alayına karşıyım, normalde yapmayacağı bir işi, paylaşım yapmak için yapanları gördükçe yüzlerine karşı kusasım geliyor, karakterleri gelişmemiş zavallıllar, aşağılık kompleksleri her yanlarından akan cahil cühela organizma yığınlarım benim.
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BekirTemel 2 yıl Amd64x2
Amd64x2
feys twit instg. cart curt alayına karşıyım, normalde yapmayacağı bir işi, paylaşım yapmak için yapanları gördükçe yüzlerine karşı kusasım geliyor, karakterleri gelişmemiş zavallıllar, aşağılık kompleksleri her yanlarından akan cahil cühela organizma yığınlarım benim.


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PadmeSkywalker 3 yıl
twitter dönemi bitti
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Berkæn 3 yıl
Twitter kullanıcısı git gide azalıyor zaten bu haberde olağan birşey
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peske 3 yıl
önce şu spamları kaldırsınlar saçma sapan tagları parayla tt yapıyorlar. gerekirse kaldırsınlar apileri , belli şeylere izin versinler.
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microsoft-windows10 3 yıl
facebooktan bile iğrenç twitter
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