Twitter yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici değil

Popüler mikroblog uygulaması Twitter'ın yöneticileri bir süredir önemli değişiklikler yapıp bu platformu daha popüler hale getirmek için çaba gösteriyorlar. Kişilere güncel konular hakkında toplu içerik akışı sunan Moments ile eğlence, bugün, haberler ve spor kategorisinde toplu içerik akışı sunan Twitter, bunun yanında "en iyi tweetler" ile istersek kronolojik sıraya göre, istersek de önem sırasına göre popüler gönderileri en başa almamızı sağlıyor.







Twitter'ın bu finansal yıldaki son çeyrek raporlarına baktığımızda kurucusu Jack Dorsey'in yeniden patron koltuğuna oturmasıyla 710 milyon dolarlık gelirle geçen yıla göre %48'lik bir artış sağladığını görüyoruz. Yine de durum hala parlak değil. Firma hala 90 milyon dolarlık zararda, ama geçen yılki 125 milyon dolarlık zararla kıyaslandığında durum daha iyi.





Dünya çapında 320 milyon kullanıcısı olan Twitter reklam almayan SMS üyeliklerini çıkardığımızda 305 milyon reklam alan kullanıcıya sahip. Twitter SMS'in takip ettiğimiz kişilerin “tweet”lerini SMS ile ücretsiz olarak cep telefonumuza ileten bir servis olduğunu belirtelim. Özellikle internet bağlantısı düzgün olmayan yerlerde bu uygulama tercih ediliyor.



Uygulamayı daha popüler hale getirip dünyanın en büyük sosyal ağını yaratmak isteyen yetkililer periscope sayesinde canlı yayın konusunda da liderlik koltuğuna oturmak istiyorlar. Hatırlarsanız geçen ay periscope canlı yayınlarını Tiwtter içerisinen izlemek mümkün olmuştu.



Akışına bırakmak ve zamanla kullanıcıların Twitter'ın kıymetini anlamasını sağlamak Çok büyük değişiklikler yapıp henüz Twitter'a adım atmamış kişiler için çekici hale gelmek Platformun daha fazla büyümeyeceğini kabullenmek ve sadık kullanıcılarını kullanarak gelirlerini arttırmak Twitter'ın kullanıcı başına elde ettiği geliri bu yıl %35 arttırması bir başarı olarak görülebilir, ama saldırgan reklam politikaları ters de tepebilir. Açıkçası büyümek için en doğru seçenek sadık kullanıcıları kaçırmadan önemli değişiklikler yapmaya çalışmak gibi görünüyor.

Bu noktada daha popüler hale gelebilmek ve facebook gibi rakipleriyle yarışabilmek için Twitter'ın karşısında üç seçenek olduğu düşünülüyor.

http://www.engadget.com/2016/02/10/twitter-isnt-attracting-enough-new-users/?ncid=txtlnkusaolp00000595