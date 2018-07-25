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Twitter'dan Elon Musk'a özel yasaklama

Bir süredir Twitter'daki kripto para dolandırıcılarından şikayetçi olan Elon Musk için Twitter yönetimi özel bir yöntemi uygulamaya koydu. Kullanıcı adı Elon Musk olan hesaplar yasaklanacak.
10 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter'dan Elon Musk'a özel yasaklama
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Twitter'daki kripto para dolandırıcılığı üzerine kurulu botlar giderek yaygın hale gelirken bu botlara yönelik tepkiler de çığ gibi büyüyor. Takipçi sayısı yüksek ünlü isimlerin attıkları tweet'in ardından o kişilerin kullanıcı adını taklit eden botlar ''paylaştıkları adrese kripto para gönderen kullanıcılara, gönderdikleri miktarın 10 katını hediye edeceklerini'' yazarak Twitter kullanıcılarını dolandırmaya çalışıyor. 


Elon Musk'a özel çözüm 

Bu botlardan bir hayli muzdarip olan ve attığı her tweet'in altında ''10 Ether hediye ediyoruz. Katılmak için tıklayın'' gibi ifadeler görmekten sıkılan Elon Musk, daha önce pek çok kez bu durumu Twitter CEO'su Jack Dorsey'e iletmiş ve ondan çözüm bulmasını istemişti. Twitter yönetiminin aldığı yeni karar ise oldukça ilginç. Twitter, doğrudan botları önleyecek bir çözüm sunmak yerine Elon Musk'a özel bir çözüm geliştirdi.


Twitter yönetiminin aldığı karar uyarınca bugünden itibaren Twitter'da hesap adı Elon Musk olan doğrulanmamış hesaplar otomatik olarak engellenecek. Bu yöntemi ''spam ve kötü amaçlı diğer faaliyetlerle mücadelenin bir parçası'' olarak değerlendiren Twitter, otomatik engelleme karşısında kullanıcılara hesaplarını tekrar aktif edebilme seçeneği de sunuyor. Hesabı engellenen kullanıcılar CAPTCHA testini geçip telefon numaralarını doğrulayarak tekrardan Twitter hesaplarını(hesaplarının adı Elon Musk olsa dahi) kullanabilecek.


Şu an için sadece Elon Musk'ı hedef alan botlarla mücadele eden bu yöntem hem etkili bir araç olmaması(telefon numarası doğrulanarak atlatılabilir) hem de kişiye özel bir koruma yöntemi olması nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin'in fiyatındaki rekor artışla birlikte ortaya çıkan bu botlardan sadece Elon Musk değil; Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin ve Binance CEO'su Changpeng Zhao gibi pek çok isim şikayetçi. Twitter'ın henüz bu konuda adım atmaması karşısında pek çok isim kullanıcı adına ''Kripto para hediye etmiyorum'' gibi ifadeler ekleyerek sorunu kendi çabalarıyla çözmeye çalışıyor.


https://www.theverge.com/2018/7/24/17610348/twitter-elon-musk-display-name-change-lock-account-crypto-scams Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 ay
Nasıl bir başlık, sizleri nasıl şikayet edip engelletebiliyoruz. Böyle başlıklara özel engelleme şart!
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insanderili 10 ay
lütfen clickbait yapmayın artık, az vakit bulup şu siteye giriyoruz böyle başlıklarla bıktırıyorsunuz. yazarları takip eden kimse yok mu artık donanımhaberde !!!
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mehmedaltair 10 ay
Bunu yazan gerizekalı Verge yazarına zaten yorum kısmında cevap vermişler ama buraya da yazayım. Bunun Balon Musk ile falan alakası yok. Birisi hesabı şikayet etmiş Captcha ve telefon numarası doğrulaması ile hesap açılıyor haberin anlattığıyla gerçek arasında en ufak alaka yok.
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Mr.Humble 10 ay mehmedaltair
Haberi görünce merak edip test etmiştim. Hesap adını defalarca değiştirdim herhangi bir sorun olmadı ama Elon Musk yaptığımda bu uyarıyla karşılaştım. Telefon doğrulamasından sonra hesap adı olarak Elon Musk'ı kullanabiliyorum :)
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Ksenofanex 10 ay mehmedaltair
Niye “Balon”?
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orientem 10 ay
Elon Musk'a özel bir durum olduğunu sanmıyorum ben de denk gelmiştim benzer bir doğrulama isteğine.
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