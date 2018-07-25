Twitter'dan Elon Musk'a özel yasaklama

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Twitter'daki kripto para dolandırıcılığı üzerine kurulu botlar giderek yaygın hale gelirken bu botlara yönelik tepkiler de çığ gibi büyüyor. Takipçi sayısı yüksek ünlü isimlerin attıkları tweet'in ardından o kişilerin kullanıcı adını taklit eden botlar ''paylaştıkları adrese kripto para gönderen kullanıcılara, gönderdikleri miktarın 10 katını hediye edeceklerini'' yazarak Twitter kullanıcılarını dolandırmaya çalışıyor.





Elon Musk'a özel çözüm

Bu botlardan bir hayli muzdarip olan ve attığı her tweet'in altında ''10 Ether hediye ediyoruz. Katılmak için tıklayın'' gibi ifadeler görmekten sıkılan Elon Musk, daha önce pek çok kez bu durumu Twitter CEO'su Jack Dorsey'e iletmiş ve ondan çözüm bulmasını istemişti. Twitter yönetiminin aldığı yeni karar ise oldukça ilginç. Twitter, doğrudan botları önleyecek bir çözüm sunmak yerine Elon Musk'a özel bir çözüm geliştirdi.





Twitter yönetiminin aldığı karar uyarınca bugünden itibaren Twitter'da hesap adı Elon Musk olan doğrulanmamış hesaplar otomatik olarak engellenecek. Bu yöntemi ''spam ve kötü amaçlı diğer faaliyetlerle mücadelenin bir parçası'' olarak değerlendiren Twitter, otomatik engelleme karşısında kullanıcılara hesaplarını tekrar aktif edebilme seçeneği de sunuyor. Hesabı engellenen kullanıcılar CAPTCHA testini geçip telefon numaralarını doğrulayarak tekrardan Twitter hesaplarını(hesaplarının adı Elon Musk olsa dahi) kullanabilecek.





Şu an için sadece Elon Musk'ı hedef alan botlarla mücadele eden bu yöntem hem etkili bir araç olmaması(telefon numarası doğrulanarak atlatılabilir) hem de kişiye özel bir koruma yöntemi olması nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin'in fiyatındaki rekor artışla birlikte ortaya çıkan bu botlardan sadece Elon Musk değil; Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin ve Binance CEO'su Changpeng Zhao gibi pek çok isim şikayetçi. Twitter'ın henüz bu konuda adım atmaması karşısında pek çok isim kullanıcı adına ''Kripto para hediye etmiyorum'' gibi ifadeler ekleyerek sorunu kendi çabalarıyla çözmeye çalışıyor.

https://www.theverge.com/2018/7/24/17610348/twitter-elon-musk-display-name-change-lock-account-crypto-scams