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Twitter'ın Android sürümünde "yer imleri" özelliği test ediliyor

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılarının tweet'leri daha sonra okumak üzere kaydetmelerini sağlayacak "yer imleri" özelliğini Android uygulamasının beta sürümünde test etmeye başladı.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter geçtiğimiz yıl kullanıcılarının istedikleri tweet'leri daha sonraki bir tarihte okumak üzere kaydetmelerini sağlayacak "yer imleri" özelliği sunmayı planladığını açıklamıştı. Daha sonrasında özel test sürecine giren bu özelliğin şimdilerde Twitter'ın Android uygulamasının en son beta sürümünde yer aldığı ortaya çıktı.
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Özelliğin ismi aslında ne işe yarayacağını açıkça ortaya koyuyor. Kullanıcılar yer imleri özelliğiye boş zamanlarında okumak üzere tweet'leri saklayabilecekler. Şu anda Twitter kullanıcıları daha sonra okumak istedikleri bir tweet olduğunda beğenerek veya kendilerine DM yoluyla göndererek bir anlamda saklamış oluyorlar. Bu da pek pratik ve kullanışlı bir yöntem değil.

Twitter'da yer imleri özelliği yakında gelebilir

Yer imlerine eklenen tweet'lerin ne kadar süre saklanabileceği belli değil. Örneğin orijinal tweet silindiğinde kullanıcılarda hala bir kopyası kalabilecek mi? Muhtemelen durum böyle olmayacaktır ancak bu özellik beta olduğu için henüz keşfedilmemiş yönleri var. Yer imlerinin şu an Android platformunda beta sürecine girmesi, yakında genel kullanıma sunulacağını gösteriyor. Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

https://9to5google.com/2018/01/18/twitter-android-bookmarks-save-tweets-feature/ Yorum Yaz
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