Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın anket desteği genişliyor

Daha önce "favori ve retweet" üzerinden yapılmaya çalışılan anketleri özel bir sistem ile değiştiren ve kullanıcılarından olumlu yorumlar alan Twitter, görünüşe gelişime devam ediyor.
3 yıl
1,9b
1
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'ın anket desteği genişliyor

Geçtiğimiz ay içerisinde anket desteğini kullanıcılarıyla buluşturan Twitter, ortaya çıkan yeni bilgilere göreyse büyük rağbet gören bu desteği daha gelişmiş hale getirmeye hazırlanıyor.
Yeni tweet atma penceresinde yer alan anket oluşturma altyapısı, şuan için sadece iki yanıt ve 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde çalışıyor. Twitter'ın aktif olarak testlerini yaptığı yeni sistem ise bu desteğin 2'den fazla yanıt ve bir haftalık zaman dilimleri için ayarlanabileceğini gösteriyor.
Bu oldukça mantıklı bir adım olarak görülüyor çünkü bazı sorular sadece 2 cevap ile kısıtlanmayacak görüşler içerebiliyor ve 24 saatlik zaman dilimi sonucun genellenmesi için yeterli gelemiyor. Böyle bir adımın aynı zamanda araştırma şirketlerinin twitter'dan daha etkili sonuçlar alabilmesine de yardımcı olabileceği söyleniyor.
Twitter'dan konu hakkında resmi açıklama yok ancak yeni anket sisteminin yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor. 

http://thenextweb.com/twitter/2015/11/19/source-twitter-testing-multi-day-multi-answer-polls/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onsos1100 3 yıl
lan milleti iyice ucuz şeylere muhtaç ettiler. Bir twitter için anket koymak bu kadar zor mu da parça parça ekliyorlar.
Birde kullanıcılar da iyice saflaşmaya başladı twitter a anket geldi diye seviniyor bugune kadar nerdeydi diyen yok.
Hala twitter da bir not tutma ve taslak oluşturma tarzı bölüm olmaması da şaşırtıcı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG V10 kutu açma videosu ve boyut karşılaştırması 3 yıl LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar 3 yıl Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim