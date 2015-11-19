Twitter'ın anket desteği genişliyor

Geçtiğimiz ay içerisinde anket desteğini kullanıcılarıyla buluşturan Twitter, ortaya çıkan yeni bilgilere göreyse büyük rağbet gören bu desteği daha gelişmiş hale getirmeye hazırlanıyor.

Yeni tweet atma penceresinde yer alan anket oluşturma altyapısı, şuan için sadece iki yanıt ve 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde çalışıyor. Twitter'ın aktif olarak testlerini yaptığı yeni sistem ise bu desteğin 2'den fazla yanıt ve bir haftalık zaman dilimleri için ayarlanabileceğini gösteriyor.

Bu oldukça mantıklı bir adım olarak görülüyor çünkü bazı sorular sadece 2 cevap ile kısıtlanmayacak görüşler içerebiliyor ve 24 saatlik zaman dilimi sonucun genellenmesi için yeterli gelemiyor. Böyle bir adımın aynı zamanda araştırma şirketlerinin twitter'dan daha etkili sonuçlar alabilmesine de yardımcı olabileceği söyleniyor.

Twitter'dan konu hakkında resmi açıklama yok ancak yeni anket sisteminin yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/11/19/source-twitter-testing-multi-day-multi-answer-polls/