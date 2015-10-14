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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın yeni CEO'su son 5 yılda yalnızca 8 tweet atan Omid Kordestani oldu

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter'ın yeni CEO'su son 5 yılda yalnızca 8 tweet atan Omid Kordestani oldu
 
Popüler mikro blog sitesi kabuk değiştirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce işten çıkarmalarla gündeme gelen şirket bu kez tepe yöneticisini değiştirdi. Yeni CEO daha önce Google ve Netscape gibi şirketlerde yaptığı yöneticilik göreviyle tanınıyor.

Omid Kordestani'nin Twitter'ın CEO'su olmasındaki en ilginç nokta ise daha önce Twitter'ı aktif olarak kullanmaması. Hesabını 2010 yılında açan yönetici şirketin başına gelene kadar yalnızca 8 kez tweet atmış. Bu sayı 5 yıllık süreç için oldukça düşük ancak çiçeği burnunda CEO bu durumun farkında olacak ki koltuğu devraldığından beri platforma da hızlı bir geri dönüş gerçekleştirdi. 

Şirketin kurucusu Jack Dorsey ise Omid Kordestani hakkında yaptığı açıklamada " Kendini kanıtlamış, deneyimli bir lider. Bana ve diğer üst düzey yöneticilere yol göstererek Twitter'ı daha iyi bir noktaya taşıyacaktır." dedi.
İran asıllı ABD vatandaşı Kordestani'nin hayatına baktığımızda ise 1999 yılında Larry Page ile yakın şekilde çalışıp Google'ın iş modelinin kurulmasında yardım ettiğini görüyoruz. Daha sonra şirketten ayrılan Kordestani, geçtiğimiz yaz tekrar işine dönmüştü. Ancak bu kez de Google, çatı şirketi Alphabet'in bünyesine girdiğinde bazı problemler oldu. Larry Page ilk etapta Omid'in onlarla birlikte kalacağını açıklasa da yönetici daha sonra Google'dan ayrıldığını bildirdi. Twitter'da ki CEO'luk görevi üzerine ise eski şirketi Google "Omid için heyecanlı, Twitter için ise mutluyuz" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Yeni CEO'nun popüler sosyal ağa nasıl bir yön vereceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

https://twitter.com/omidkordestani Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 3 yıl
Adam bile biliyor bu sosyal ağmış , twiitermiş bunların boş iş olduğunu , vaktinize yazık gidin başka şeylerle uğraşın. Twiiter facebook vs hikaye millet kafasını kaldıramıyor oysaki..
Hayat gelip geçiyor kafanızı telefonun ekranından kaldırın ve size verilmiş yaşamın keyfini çıkartın.
Adam bile biliyor bu sosyal ağmış , twiitermiş bunların boş iş olduğunu , vaktinize yazık gidin başka şeylerle uğraşın. Twiiter facebook vs hikaye millet kafas...
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infom@n 3 yıl en beğenilen
CooL_ROMEO

istanbulbirbaskaAdam bile biliyor bu sosyal ağmış , twiitermiş bunların boş iş olduğunu , vaktinize yazık gidin başka şeylerle uğraşın. Twiiter facebook vs hikaye millet kafasını kaldıramıyor oysaki.. Hayat gelip geçiyor kafanızı telefonun ekranından kaldırın ve size verilmiş yaşamın keyfini çıkartın.
Kardeş sayende pc yi camdan salladım bu yazı sonunda da telefonu camdan salayacağım cevap vermek istersen tost makinesinden ara sıra maillerimi kontrol ederim.

Az dikkat et kardeşim !!! İnsan önce aşağıdan geçen var mı bir bakar.
Bilgisayar kafama düştü, telefon ilkyardım ekibinin kafasına düştü.

Not: Solunum cihazından yazıyorum
CooL_ROMEOistanbulbirbaskaAdam bile biliyor bu sosyal ağmış , twiitermiş bunların boş iş olduğunu , vaktinize yazık gidin baş...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
ceo Jack Dorsey değil mi
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ulas.kndl 3 yıl
Marifet tweet atmakta değilmiş demek ki
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OverClocK1ng 3 yıl
Sonra: Twitter'da işten çıkartmalar gündemde.
E tabi. Siz tweet bile atmayan adamı CEO yaparsanız, işleriniz gelişmez, geriler.
Şimdi daha da kötüleşir her halde.
Bilgisayar kullanmayan adamı teknik servise müdür yapmak gibi...
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Piêr Dé Sans 3 yıl
CEO nun twitter kullanması şart değil. Genel kurulu yönetecek. Mali açıdan yeterince bilgiye sahip olması, yenilikçi zihniyete sahip olması kâfi.
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kadirirdem 3 yıl
Bilmeuen biri gelmesi oldukça manidar
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infom@n 3 yıl en beğenilen
CooL_ROMEO

istanbulbirbaskaAdam bile biliyor bu sosyal ağmış , twiitermiş bunların boş iş olduğunu , vaktinize yazık gidin başka şeylerle uğraşın. Twiiter facebook vs hikaye millet kafasını kaldıramıyor oysaki.. Hayat gelip geçiyor kafanızı telefonun ekranından kaldırın ve size verilmiş yaşamın keyfini çıkartın.
Kardeş sayende pc yi camdan salladım bu yazı sonunda da telefonu camdan salayacağım cevap vermek istersen tost makinesinden ara sıra maillerimi kontrol ederim.

Az dikkat et kardeşim !!! İnsan önce aşağıdan geçen var mı bir bakar.
Bilgisayar kafama düştü, telefon ilkyardım ekibinin kafasına düştü.

Not: Solunum cihazından yazıyorum
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infom@n 3 yıl
Demek ki Twitter yerli firma olsa CEO olarak imam getirirlerdi başa.
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CooL_ROMEO 3 yıl
istanbulbirbaska
Adam bile biliyor bu sosyal ağmış , twiitermiş bunların boş iş olduğunu , vaktinize yazık gidin başka şeylerle uğraşın. Twiiter facebook vs hikaye millet kafasını kaldıramıyor oysaki.. Hayat gelip geçiyor kafanızı telefonun ekranından kaldırın ve size verilmiş yaşamın keyfini çıkartın.

Kardeş sayende pc yi camdan salladım bu yazı sonunda da telefonu camdan salayacağım cevap vermek istersen tost makinesinden ara sıra maillerimi kontrol ederim.
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istanbulbirbaska 3 yıl
Adam bile biliyor bu sosyal ağmış , twiitermiş bunların boş iş olduğunu , vaktinize yazık gidin başka şeylerle uğraşın. Twiiter facebook vs hikaye millet kafasını kaldıramıyor oysaki..
Hayat gelip geçiyor kafanızı telefonun ekranından kaldırın ve size verilmiş yaşamın keyfini çıkartın.
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Guhong01 3 yıl
Terzi kendi söküğünü dikemezmiş
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