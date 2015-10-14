Twitter'ın yeni CEO'su son 5 yılda yalnızca 8 tweet atan Omid Kordestani oldu

Popüler mikro blog sitesi kabuk değiştirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce işten çıkarmalarla gündeme gelen şirket bu kez tepe yöneticisini değiştirdi. Yeni CEO daha önce Google ve Netscape gibi şirketlerde yaptığı yöneticilik göreviyle tanınıyor.

Şirketin kurucusu Jack Dorsey ise Omid Kordestani hakkında yaptığı açıklamada " Kendini kanıtlamış, deneyimli bir lider. Bana ve diğer üst düzey yöneticilere yol göstererek Twitter'ı daha iyi bir noktaya taşıyacaktır." dedi.

İran asıllı ABD vatandaşı Kordestani'nin hayatına baktığımızda ise 1999 yılında Larry Page ile yakın şekilde çalışıp Google'ın iş modelinin kurulmasında yardım ettiğini görüyoruz. Daha sonra şirketten ayrılan Kordestani, geçtiğimiz yaz tekrar işine dönmüştü. Ancak bu kez de Google, çatı şirketi Alphabet'in bünyesine girdiğinde bazı problemler oldu. Larry Page ilk etapta Omid'in onlarla birlikte kalacağını açıklasa da yönetici daha sonra Google'dan ayrıldığını bildirdi. Twitter'da ki CEO'luk görevi üzerine ise eski şirketi Google "Omid için heyecanlı, Twitter için ise mutluyuz" şeklinde bir mesaj yayınladı.



Yeni CEO'nun popüler sosyal ağa nasıl bir yön vereceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

https://twitter.com/omidkordestani

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Omid Kordestani'nin Twitter'ın CEO'su olmasındaki en ilginç nokta ise daha önce Twitter'ı aktif olarak kullanmaması. Hesabını 2010 yılında açan yönetici şirketin başına gelene kadar yalnızca 8 kez tweet atmış. Bu sayı 5 yıllık süreç için oldukça düşük ancak çiçeği burnunda CEO bu durumun farkında olacak ki koltuğu devraldığından beri platforma da hızlı bir geri dönüş gerçekleştirdi.