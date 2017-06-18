Twitter'ın yeni tasarımını beğenmediyseniz eskiye dönün

Twitter, geçtiğimiz günlerde yeni ve güncellenmiş bir tasarıma geçiş yaptı. Ancak birçok kullanıcının yeni tasarımı beğendiği pek de söylenemez. Kare tasarımdan dairesel tasarıma geçişten hoşnut olmayan kullanıcılar küçük bir yardımla eski tasarımı kullanmaya devam edebilirler.

Bunu yapabilmek için tek şart var: Google Chrome kullanmak. Zaten web tarayıcısı olarak Chrome'u tercih ediyorsanız yapmanız gereken tek şey Twitter'ın yeni tasarımını ortadan kaldırmak için özel olarak geliştirilmiş bir uzantı kurmak.

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Twitter Debubbler olarak adlandırılan uzantı yuvarlatılmış köşeleri, dairesel profil resmini ve yeniden tasarlanmış diğer tüm öğeleri yok ediyor. Kai Brueckers tarafından geliştirilen araç, Twitter'ın yeni "kıvrımlı" tasarımından memnun olmayanlar için hızlı bir çözüm sunuyor.

Chrome Web Mağazası'nı kare şekline döndüğünü, yuvarlak köşelerin kaybolduğunu ve yeni ikonların yok edildiğini göreceksiniz. Twitter Debubbler'ı yüklemek için'nı ziyaret etmeniz gerekli. Uzantıyı tarayıcınıza yüklendikten sonra, profil resminizin öncekidöndüğünü, yuvarlak köşelerin kaybolduğunu ve yeni ikonların yok edildiğini göreceksiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/twitter-debubbler/gefanibciadccmleoclooncifjflapbe