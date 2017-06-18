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Twitter'ın yeni tasarımını beğenmediyseniz eskiye dönün

Popüler mikroblog sitesi Twitter, kısa süre önce yeni bir tasarıma geçiş yapmıştı. Eğer yeni dairesel tasarımdan hoşlanmadıysanız eski görünümü kullanmaya devam etmeniz mümkün.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter'ın yeni tasarımını beğenmediyseniz eskiye dönün
Twitter, geçtiğimiz günlerde yeni ve güncellenmiş bir tasarıma geçiş yaptı. Ancak birçok kullanıcının yeni tasarımı beğendiği pek de söylenemez. Kare tasarımdan dairesel tasarıma geçişten hoşnut olmayan kullanıcılar küçük bir yardımla eski tasarımı kullanmaya devam edebilirler.
Bunu yapabilmek için tek şart var: Google Chrome kullanmak. Zaten web tarayıcısı olarak Chrome'u tercih ediyorsanız yapmanız gereken tek şey Twitter'ın yeni tasarımını ortadan kaldırmak için özel olarak geliştirilmiş bir uzantı kurmak.
Ayrıca Bkz. "Katy Perry, 100 milyon Twitter takipçisine ulaşan ilk kişi oldu"
Twitter Debubbler olarak adlandırılan uzantı  yuvarlatılmış köşeleri, dairesel profil resmini ve yeniden tasarlanmış diğer tüm öğeleri yok ediyor. Kai Brueckers tarafından geliştirilen araç, Twitter'ın yeni "kıvrımlı" tasarımından memnun olmayanlar için hızlı bir çözüm sunuyor.
Twitter Debubbler'ı yüklemek için Chrome Web Mağazası'nı ziyaret etmeniz gerekli. Uzantıyı tarayıcınıza yüklendikten sonra, profil resminizin önceki kare şekline döndüğünü, yuvarlak köşelerin kaybolduğunu ve yeni ikonların yok edildiğini göreceksiniz. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/twitter-debubbler/gefanibciadccmleoclooncifjflapbe Yorum Yaz
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PurposeLess sinan 2 yıl en beğenilen
yeniliklere açık olun, alışın yeni arayüze.
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PAUL WALKER 2 yıl
Su an ki guncellemede cikis yapmak hapishaneden kacmak gibi bir sey.
Guncellemelere acigiz ama sacma sapan guncellemeleri kullanmak zorunda degiliz. Zorla guzellik olmaz!
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Zuko 2 yıl
Anlamadigim neden herkes ayni anda ayni seyi yapmaya calisiyor? Isletim sistemleri sadelesiyor, Google yapiyor ardindan hoop Apple iOS 7'de daha sade tasarima geciyor, Samsung iyice sadelestiriyor her seyi. Instagram'da yuvarlaga geciliyor what's app twitter, tumblr hepsi yuvarlaga geciyor. Smileyler guncelleniyor renklendiriliyor, hepsi yapiyor.
Bu ne ya ozgun olun biraz, farkli olun da insanlar istedigini kullansin. Sahsen yuvarlak tasarimdan nefret eden birisiyim cunku kirpiyor goruntuleri, LG'nin G6'daki Samsung'un S8'deki dandik yuvarlatilmis ekranlari gibi.
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PurposeLess sinan 2 yıl en beğenilen
yeniliklere açık olun, alışın yeni arayüze.
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