Twitter'ın yeni tasarımını beğenmediyseniz eskiye dönün

Haber Editörü
Twitter, geçtiğimiz günlerde yeni ve güncellenmiş bir tasarıma geçiş yaptı. Ancak birçok kullanıcının yeni tasarımı beğendiği pek de söylenemez. Kare tasarımdan dairesel tasarıma geçişten hoşnut olmayan kullanıcılar küçük bir yardımla eski tasarımı kullanmaya devam edebilirler.
Bunu yapabilmek için tek şart var: Google Chrome kullanmak. Zaten web tarayıcısı olarak Chrome'u tercih ediyorsanız yapmanız gereken tek şey Twitter'ın yeni tasarımını ortadan kaldırmak için özel olarak geliştirilmiş bir uzantı kurmak.Ayrıca Bkz. "Katy Perry, 100 milyon Twitter takipçisine ulaşan ilk kişi oldu"
Twitter Debubbler olarak adlandırılan uzantı yuvarlatılmış köşeleri, dairesel profil resmini ve yeniden tasarlanmış diğer tüm öğeleri yok ediyor. Kai Brueckers tarafından geliştirilen araç, Twitter'ın yeni "kıvrımlı" tasarımından memnun olmayanlar için hızlı bir çözüm sunuyor.
Twitter Debubbler'ı yüklemek için Chrome Web Mağazası'nı ziyaret etmeniz gerekli. Uzantıyı tarayıcınıza yüklendikten sonra, profil resminizin önceki kare şekline döndüğünü, yuvarlak köşelerin kaybolduğunu ve yeni ikonların yok edildiğini göreceksiniz.
https://chrome.google.com/webstore/detail/twitter-debubbler/gefanibciadccmleoclooncifjflapbe Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Guncellemelere acigiz ama sacma sapan guncellemeleri kullanmak zorunda degiliz. Zorla guzellik olmaz!
Bu ne ya ozgun olun biraz, farkli olun da insanlar istedigini kullansin. Sahsen yuvarlak tasarimdan nefret eden birisiyim cunku kirpiyor goruntuleri, LG'nin G6'daki Samsung'un S8'deki dandik yuvarlatilmis ekranlari gibi.