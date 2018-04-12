UBER hizmet alanlarını genişletiyor

Dünyanın 12 ülkesinde elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kuran Jump isimli firmayı satın alan UBER, ilk bisiklet paylaşımlarına Washington'da başladı. Konuyla ilgi açıkalamalarda bulunan Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, UBER üzerinden araç kiralama sisteminin çalışmalarına da başladıklarınıı duyurdu

UBER, araç paylaşım sistemini bu ayın sonlarına doğru hizmete geçirmeyi planlıyor. UBER ve Getaround iş birliği ile başlayacak olan hizmet, ilk olarak San Fransisco'da hizmete girecek.

UBER Rent ne vaat ediyor?

UBER Rent ile günlük veya saatlik ödeme yaparak araç kiralayabileceksiniz. Mesela pikniğe giderken toplu taşıma aracı kullanmak istemediğiniz zaman, UBER uygulama ekranınızdan kendinize en uygun gördüğünüz aracı seçip, araç kiralama işlemini gerçekleştirebileceksiniz. UBER'le kiralanan araçlar, şahsi araçlar olacak ve kişilerin UBER'e paylaştığı araçlar hizmet verecek.

UBER toplu taşıma hizmetine de giriş yapmayı planlıyor. Şirket, 30'dan fazla ülkede hizmet veren, Londra merkezli toplu taşıma mobil bilet şirketi Masabi ile bir anlaşma imzaladı. Buna göre toplu taşıma kullanımı için ihtiyaç duyulacak olan biletler, UBER uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

UBER ve sarı taksilerin tartışmasına bir de araç kiralama hizmeti veren galericiler de dahil olacak gibi görünüyor.

https://www.theverge.com/2018/4/11/17220408/uber-jump-getaround-masabi-cities-data