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UCWeb, Android için bir dosya aktarımı uygulaması yayınladı

Alibaba bünyesinde yer alan UCWeb, Android platformu için bir dosya aktarımı uygulaması yayınladı. UC Share isimli uygulama, maksimum 21 MB/sn hızda dosya transferi yapabiliyor.
1 yıl
3,9b
1
7
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli Alibaba'ya ait internet şirketi UCWeb, Android kullanıcıları için bir dosya aktarımı uygulaması yayınladı. UC Share isimli uygulamanın ortalama dosya aktarım hızı 5 MB/sn ve bu hız maksimum 21 MB/sn'ye kadar çıkabiliyor.
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Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulamanın Android 4.0 ve daha yüksek sürümlere sahip cihazlarda çalıştığını belirtelim.

UC Share, 1 saniyede şarkı transferi yapıyor

UC Share, bir görüntüyü diğer cihaza sadece 0.2 saniyede aktarabilirken bir şarkıyı ise 1 saniyede gönderebiyor. Tam bir filmi aktarması ise 22 saniye sürüyor. Ayrıca müzik, video dosyaları ve hatta uygulamalar dahil olmak üzere herhangi bir dosya türünü paylaşmanıza olanak sağladığını da belirtelim.
Dosya aktarımı için yüksek hızlı veri bağlantısı gerektirmeyen uygulama, geniş bir cihaz yelpazesine dosya transfer desteği sağlamak için Bluetooth paylaşım seçeneği içeriyor. Ayrıca iki cihaz arasında kolay dosya paylaşımı yapılmasına olanak sağlayan QR kod oluşturma özelliği de var.
Yukarıda belirtilenlerin dışında uygulamayı bir dosya yöneticisi olarak kullanmak da mümkün. Dolayısıyla yalnızca dosyaları paylaşmakla kalmaz aynı zamanda cihazınızdaki mevcut dosyaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. İlginç bir şekilde sadece 1 MB boyutunda olan UC Share'ı buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama kurulumdan sonra yaklaşık 20 MB alan tüketiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ai.vshare Yorum Yaz
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intel7mix 1 yıl en beğenilen
Gelsin datalar gelsin datalar ohhh miş
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Soğansız Dürüm 1 yıl
Filmler 144p galiba
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Tengrist 1 yıl
Babasının hayrına yapmıyor tabi bedava kimlere satacaklar verileri ???
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9unkarekoku 1 yıl
Adamlar işi biliyor telefondaki verileri yasal olarak kopyalamak için ne gerekirse deniyorlar. Kurulan her uygulama nerdeyse kişilere vs erişim istiyor...
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Vega 1 yıl
iPhone tarafında benzer bir uygulama Lenovo'nun SHAREit uygulaması .
itunes.apple.com/...
-İnternete gerek yok.
-Bir film 10 saniyede transfer ediliyor.
-Bluetooth'dan 200 kat daha hızlı. En hızlı hız 20Mb / sn'yi geçebilir.
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sertacaygun 1 yıl
Telefonda FTP server açın. (Tavsiyem Solid Explorer ile). Telefona direkt bağlanırsanız 30mb'a yakın aktarım yapabiliyor. İsterseniz alıcı PC olsun, ister telefon olsun, isterlerse verici olsun :)
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LittleHawk 1 yıl
22*5 MBlik film ???
Geçen indirdiğim Blu-Ray 12GBdı
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Soğansız Dürüm 1 yıl
Filmler 144p galiba
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intel7mix 1 yıl en beğenilen
Gelsin datalar gelsin datalar ohhh miş
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