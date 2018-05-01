UCWeb, Android için bir dosya aktarımı uygulaması yayınladı

Çinli Alibaba'ya ait internet şirketi UCWeb, Android kullanıcıları için bir dosya aktarımı uygulaması yayınladı. UC Share isimli uygulamanın ortalama dosya aktarım hızı 5 MB/sn ve bu hız maksimum 21 MB/sn'ye kadar çıkabiliyor.

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Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulamanın Android 4.0 ve daha yüksek sürümlere sahip cihazlarda çalıştığını belirtelim.

UC Share, 1 saniyede şarkı transferi yapıyor

UC Share, bir görüntüyü diğer cihaza sadece 0.2 saniyede aktarabilirken bir şarkıyı ise 1 saniyede gönderebiyor. Tam bir filmi aktarması ise 22 saniye sürüyor. Ayrıca müzik, video dosyaları ve hatta uygulamalar dahil olmak üzere herhangi bir dosya türünü paylaşmanıza olanak sağladığını da belirtelim.

Dosya aktarımı için yüksek hızlı veri bağlantısı gerektirmeyen uygulama, geniş bir cihaz yelpazesine dosya transfer desteği sağlamak için Bluetooth paylaşım seçeneği içeriyor. Ayrıca iki cihaz arasında kolay dosya paylaşımı yapılmasına olanak sağlayan QR kod oluşturma özelliği de var.

dosya yöneticisi olarak kullanmak da mümkün. Dolayısıyla yalnızca dosyaları paylaşmakla kalmaz aynı zamanda cihazınızdaki mevcut dosyaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. İlginç bir şekilde sadece 1 MB boyutunda olan UC Share'ı 20 MB alan tüketiyor. Yukarıda belirtilenlerin dışında uygulamayı birolarak kullanmak da mümkün. Dolayısıyla yalnızca dosyaları paylaşmakla kalmaz aynı zamanda cihazınızdaki mevcut dosyaları görüntüleyebilir ve. İlginç bir şekilde sadeceboyutunda olan UC Share'ı buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama kurulumdan sonra yaklaşıkalan tüketiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ai.vshare