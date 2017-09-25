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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eSpor turnuvası düzenlenecek

Espor çılgınlığı devam ediyor. Espor bu defa resmi olarak futbolla tanışacak. Konami, 2018 PES Ligi Dünya Turu'nun resmi UEFA Şampiyonlar Ligi eSpor turnuvası olacağını doğruladı.
1 yıl
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Konami, 2018 PES Ligi Dünya Turu'nun resmi UEFA Şampiyonlar Ligi eSpor turnuvası olacağını doğruladı. Konami, Avrupa futbolundaki en iyi futbol kulübünün belirlendiği turnuva olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeniden yaratıldığı lisans anlaşması ile Avrupa Birliği Futbol Fedarasyonu, UEFA ile birlikte çalışıyor.
“Bu sezonun PES eSpor etkinliklerini, oyuncular ile izleyicilerin UEFA Şampiyonlar Ligi markası ile daha fazla yakınlık kuracağı bu fırsatı heyecanla bekliyoruz” diyor UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein.
Konami Digital Entertainment Başkanı Hideki Hayakawa “Hem katılan oyunculara heyecan verici bir tecrübe yaşatmak hem de dünyanın her yerinden futbol fanlarına fiziksel etkinlikler ya da canlı yayınlar ile birinci elden yarışma imkanı tanımak için UEFA ile çalışmaktan mutluluk duyuyorum” diyor.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Konami_Resmi_UEFA_Sampiyonlar_Ligi_eSpor_Turnuvasi_Duzenliyor-88068.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guaddro 1 yıl
birtek lol ile e spor mu olur böyle adımların atılması gerek
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Kerim5100 1 yıl
Şimdi bu adamlarla futbolcular aynı kefeye konacak ya ben ona yanarım :(
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