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Uber daha kişiselleştirilmiş sürüş önerilerinde bulunacak

Uber uygulaması artık gideceğiniz noktaya göre bünyesinde barındırdığı tüm sürüş hizmetlerini en verimli veya en uygun fiyatlı olmak üzere listeliyor. Yakında toplu taşıma biletleri de satılacak.
7 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uber daha kişiselleştirilmiş sürüş önerilerinde bulunacak

Ülkemizde dahil pek çok ülkede kavgalara, ölümlü kazalara ve tartışmalara konu olsa da araç çağırma platformu Uber, 130 milyar dolarlık bir dev olma yolunda ilerliyor. Kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş öneriler sunmak adına tüm Uber hizmetleri bir araya getirildi.

Daha akıllı öneriler

Daha önce uygulama kullanıcının gideceği güzergaha göre üç farklı sürüş hizmeti öneriyordu. Şimdi ise UberX, Pool, Black, bisiklet, elektrikli scooter ve diğer tüm hizmetler öneri listesine dahil edildi. Uygulama kullanıcının sürüş geçmişini, gideceği noktayı, güzergahın uzunluğunu analiz ederek en verimli veya en uygun fiyatlı başta olmak üzere hizmetlerini sıralıyor.

Ayrıca Bkz. "Digital Wellbeing uygulaması tüm Android One telefonlarına geliyor"

Kullanıcı bütçesine veya zamanına göre listeden seçim yapabiliyor. Veya uygulama daha spesifik öneriler yapabiliyor. Örneğin yolculuk kısa ise Jump bisiklet kiralama hizmetine veya UberX fiyatları çok yüksek ise Black araç hizmetine yönlendiriyor.

Diğer taraftan çok bağlantılı yolculuklar için de Express Pool adında bir özellik hazırlanıyor. Toplu taşıma biletleri, tren biletleri, araç kiralama hizmetleri bu özellik içerisinde toplanacak. Böylece kullanıcı farklı servislerin hepsine Uber içerisinden ulaşabilecek.

Kullanıcının gideceği noktaya göre örneğin önce Jump bisiklet servisi ardından tren ve son olarak Uber araç servisini uygulama içerisinde birleştirebilecek, bilet satın alabilecek. Son olarak Uber yukarıda saydığımız yenilikleri sunabilmek için Google trafik verilerine ek olarak kendi topladığı trafik verilerini de kullanacağını dile getirdi.

 

https://www.engadget.com/2018/10/18/uber-personalized-ride-recommendations/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 7 ay
Bizim ülke de patlattılardı en son hala devam ediyor mu ?
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DH Misafiri 7 ay
türkiye'de uber yok mu? iyi uykular....
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Guhong01 7 ay
Bize ne? Türkiye'de uber var mı? Yok. Gelecek mi? Hayır. Neden sadece haber yapmak için haber yapıyorsunuz son 1 yıldır?
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esmerbuyucu 7 ay Guhong01
Sarı taksicisi misin veya plakan mı var?
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