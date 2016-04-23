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Uber ile çocuk kıyafeti bağışlayabilirsiniz

Popüler araç ve sürücü çağırma uygulamalarından Uber, yarın itibariyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak çocuk kıyafetleri için yeni bir kampanyaya başlıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, popüler araç ve sürücü çağırma uygulaması Uber, önemli bir kampanya başlatıyor. Yarın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediğiniz kıyafet bağışlarını Uber taşıyacak.

Kampanya Uber ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ortaklığında gerçekleştiriliyor. 24 Nisan Pazar günü saat 10:00 ile 16:00 arasında İstanbul sınırları içerisinde, Uber üzerinden “Kıyafet Bağışı” bölümünden çağrılacak araçlar, temiz çocuk kıyafetlerini ücretsiz olarak toplayacak. Bu kıyafetler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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Kıyafet Bağışı bölümü, sadece belirtilen saatler arasında açık bulundurulacak ve kullanıcılar istedikleri kadar bağışta bulunabilecek. Bağış yapan herkese 10 TL Uber kredisi hediye edilecek.

Google Play mağazası indirme linki 

App Store indirme linki 


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Mianfei 3 yıl
Alınan kiyafetler geri donusume veriliyor. Ordan cikan kumaslari satiyorlar ve yaklasik 20 sirket ustunden parayi aklayip kendi hesaplarina geçiriyorlar.. Ama ben bağışladım gönlüm el vermedi.
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alemburda34 3 yıl
22 sinde de bitmiş pil verenlere 10 TL veriyordu.
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