Uber ile çocuk kıyafeti bağışlayabilirsiniz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, popüler araç ve sürücü çağırma uygulaması Uber, önemli bir kampanya başlatıyor. Yarın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediğiniz kıyafet bağışlarını Uber taşıyacak.

Kampanya Uber ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ortaklığında gerçekleştiriliyor. 24 Nisan Pazar günü saat 10:00 ile 16:00 arasında İstanbul sınırları içerisinde, Uber üzerinden “Kıyafet Bağışı” bölümünden çağrılacak araçlar, temiz çocuk kıyafetlerini ücretsiz olarak toplayacak. Bu kıyafetler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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Kıyafet Bağışı bölümü, sadece belirtilen saatler arasında açık bulundurulacak ve kullanıcılar istedikleri kadar bağışta bulunabilecek. Bağış yapan herkese 10 TL Uber kredisi hediye edilecek.

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