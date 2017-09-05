Uber karşıtı yürüyüşler bir can aldı

Tam Boyutta Gör

Uber ve Cabify gibi mobil taksi çağırma uygulamalarının büyümesini protesto eden taksi şoförleri Şili’nin başkenti Santiago’da havalimanına giden ana yolları kapattı. Protestolar sonucu bir kişi hayatını kaybederken birçok yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi.

Televizyon görüntülerine kilometrelerce kuyruk oluştu ve birçok yolcu aracını bırakıp yürüyerek havalimanına ulaştı. Trafikte sıkışan 65 yaşındaki Brezilyalı bir turist geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu protesto, taksi uygulamalarına karşı ilk protesto değil. Daha önce Fransa, Hırvatistan ve İtalya’da da benzer protestolar yapıldı. Bu protestolardan hiç biri ölümle sonuçlanmamıştı. Şili'de meydana gelen olaylar nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.

https://www.reuters.com/article/us-chile-protests-uber/anti-uber-protests-disrupt-major-chilean-airport-one-dead-idUSKCN1BF28I