Uber karşıtı yürüyüşler bir can aldı

Uber ve Cabify gibi mobil taksi çağırma uygulamalarının büyümesini protesto eden taksi şoförleri Şili’nin başkenti Santiago’da havalimanına giden ana yolları kapattı. Protestolar sonucu bir kişi hayatını kaybederken birçok yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi.
Televizyon görüntülerine kilometrelerce kuyruk oluştu ve birçok yolcu aracını bırakıp yürüyerek havalimanına ulaştı. Trafikte sıkışan 65 yaşındaki Brezilyalı bir turist geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bu protesto, taksi uygulamalarına karşı ilk protesto değil. Daha önce Fransa, Hırvatistan ve İtalya’da da benzer protestolar yapıldı. Bu protestolardan hiç biri ölümle sonuçlanmamıştı. Şili'de meydana gelen olaylar nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.
https://www.reuters.com/article/us-chile-protests-uber/anti-uber-protests-disrupt-major-chilean-airport-one-dead-idUSKCN1BF28I Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Taksi plakaları için milyonluk rakamlardan söz ediliyor ve hiçbir taksi şoförü kendi taksinin sahibi değil. Zenginler 3-5 plaka alıp paranın yarısına el koyuyorlar yattıkları yerden.
Ancak aynı taksici Uber'e kayıt olup kendi arabasıyla taksicilik yapsa kazandığı paranın neredeyse tamamı kendi cebine girecek. Zengin adamın daha iyi yatması için çalışacağına kendi işinin patronu olacak.
İşte bunu taksici gibi toplumun cahil kesimini yansıtan bir meslek grubuna anlatamazsınız. "Uber" kelimesi ağzınızdan çıktığı anda "Anama mı küfrediyorsun?" der bir güzel döverler sizi orada. Bir bilseler onlar için nasıl bir nimet olduğunu...