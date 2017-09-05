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Uber karşıtı yürüyüşler bir can aldı

Tüm dünyada Uber benzeri taksi uygulamalarına tepki büyüyor. Protestocular Şili'de başkent havalimanına giden ana yolları kapattı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Bir kişi hayatını kaybetti.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uber karşıtı yürüyüşler bir can aldı
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Uber ve Cabify gibi mobil taksi çağırma uygulamalarının büyümesini protesto eden taksi şoförleri Şili’nin başkenti Santiago’da havalimanına giden ana yolları kapattı. Protestolar sonucu bir kişi hayatını kaybederken birçok yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi.

Televizyon görüntülerine kilometrelerce kuyruk oluştu ve birçok yolcu aracını bırakıp yürüyerek havalimanına ulaştı. Trafikte sıkışan 65 yaşındaki Brezilyalı bir turist geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu protesto, taksi uygulamalarına karşı ilk protesto değil. Daha önce Fransa, Hırvatistan ve İtalya’da da benzer protestolar yapıldı. Bu protestolardan hiç biri ölümle sonuçlanmamıştı. Şili'de meydana gelen olaylar nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.


https://www.reuters.com/article/us-chile-protests-uber/anti-uber-protests-disrupt-major-chilean-airport-one-dead-idUSKCN1BF28I Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Oradaki durumlar nasıl bilmiyorum ama Türkiye'de bizden çok taksicilerin Uber'i savunması gerek.
Taksi plakaları için milyonluk rakamlardan söz ediliyor ve hiçbir taksi şoförü kendi taksinin sahibi değil. Zenginler 3-5 plaka alıp paranın yarısına el koyuyorlar yattıkları yerden.
Ancak aynı taksici Uber'e kayıt olup kendi arabasıyla taksicilik yapsa kazandığı paranın neredeyse tamamı kendi cebine girecek. Zengin adamın daha iyi yatması için çalışacağına kendi işinin patronu olacak.
İşte bunu taksici gibi toplumun cahil kesimini yansıtan bir meslek grubuna anlatamazsınız. "Uber" kelimesi ağzınızdan çıktığı anda "Anama mı küfrediyorsun?" der bir güzel döverler sizi orada. Bir bilseler onlar için nasıl bir nimet olduğunu...
Oradaki durumlar nasıl bilmiyorum ama Türkiye'de bizden çok taksicilerin Uber'i savunması gerek.Taksi plakaları için milyonluk rakamlardan söz ediliyor ve h...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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V4LKyR 1 yıl
Bence Uber çok güzel bir şey.
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QuexSeeL 1 yıl
Şimdi bu taksiciler yolları kesti millet uçuşlarına yetişemedi hatta ölen bile oldu bu protesto sırasında. Merak ettiğim hangi vatandaş bunca soruna sebep olan taksicilere hak verip onların yanında yer alır, bunca olumsuzluğa sebep olanlarla bir olur?! Bu protestoyu! akıl eden katılan kaç taksici varsa alayının lisansını iptal edeceksin.
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elektrontan 1 yıl
Vallahi ben vaktinde Uber'la taksi çağırdım, şoförle de ufak bir muhabbetim oldu. BiTaksi, ITaksi ve Uber hepsini almıştı. İşlerimiz çok rahatladı demişti. Boşuna kuruntu yapıyorlar.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
önce otonom şoförsüz araç sistemleri gelecek
sonra toplumsal sosyal patlama eylemlerine müdahale etsin diye
insan olmayan robotlar robocop'lar devreye girecek
her şey illuminati planlarına göre şekillenecek !
yapay zeka sorunları çözmek üzerine bir sistemdir
ve sistemin sorun çıkaran insan faktörünü
ortadan kaldırmaya yönelik projeler üretecektir.
1. adım ; toplumsal kısırlaştırma !
2. adım ; hesaplanıyor ......
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Oradaki durumlar nasıl bilmiyorum ama Türkiye'de bizden çok taksicilerin Uber'i savunması gerek.
Taksi plakaları için milyonluk rakamlardan söz ediliyor ve hiçbir taksi şoförü kendi taksinin sahibi değil. Zenginler 3-5 plaka alıp paranın yarısına el koyuyorlar yattıkları yerden.
Ancak aynı taksici Uber'e kayıt olup kendi arabasıyla taksicilik yapsa kazandığı paranın neredeyse tamamı kendi cebine girecek. Zengin adamın daha iyi yatması için çalışacağına kendi işinin patronu olacak.
İşte bunu taksici gibi toplumun cahil kesimini yansıtan bir meslek grubuna anlatamazsınız. "Uber" kelimesi ağzınızdan çıktığı anda "Anama mı küfrediyorsun?" der bir güzel döverler sizi orada. Bir bilseler onlar için nasıl bir nimet olduğunu...
2 Yanıt Yanıtla +26
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kadirirdem 1 yıl Kefelon
Gerçekten çok haklısınız,tebrik ediyorum.
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Erwin-Rommel 1 yıl Kefelon
Aynen öyle çok güzel yazmışsın. Ama Türkiye'de sıra taksicilere gelmeden, devlet olaya el atıp Uberin önünü kesti zaten.
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V4LKyR 1 yıl
Bence Uber çok güzel bir şey.
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St Batuhan 1 yıl
Niye acaba karşıtlık var ki? Ne güzel 2 tarafa da kazanç getiren bir şey. Ülkemiz dahilinde düşünüyorum tabii durumu ama globalde de atla deve değildir farklar.
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