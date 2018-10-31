Xiaomi, OnePlus 6T lansmanını trolleyerek sırada bekleyenlere hesap makinesi dağıttı

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir başka Çinli teknoloji şirketi olan OnePlus'ın lansmanını trolledi. Hindistan'da OnePlus 6T'nin tanıtımının yapılacağı salona girmeyi bekleyen kullanıcılara hesap makineleri dağıtan Xiaomi, akıllı telefon modeli Poco F1 ile aradaki fiyat farkını kullanıcıların hesaplamasını istedi.

Xiaomi rakiplerini trollemeye devam ediyor

"Do The Math" ibareli kutuların içinde dağıtılan hesap makineleriyle Xiaomi, iki cihazın da Snapdragon 845 işlemci ile geldiğine gönderme yaparak aradaki fiyat farkını esprili bir şekilde tiye aldı. Ayrıca Poco'nun Hindistan twitter hesabı da bununla ilgili bir gönderi paylaştı.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_troll_oneplus_calculator_giveaway-news-33995.php

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Poco F1, bir, büyükveentegre edilmiş parmak izi okuyucu ile geliyor. Ancak OnePlus 6T,ekrana gömülüve oldukçabir çentiğe sahip. Teknik olarak bu iki cihazı karşılaştırmak ne kadar doğru orası. Xiaomi Poco F1'in Hindistan satış fiyatının, OnePlus 6T'nin iseolduğunu da belirtmeden geçmeyelim.