Xiaomi, OnePlus 6T lansmanını trolleyerek sırada bekleyenlere hesap makinesi dağıttı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir başka Çinli teknoloji şirketi olan OnePlus'ın lansmanını trolledi. Hindistan'da OnePlus 6T'nin tanıtımının yapılacağı salona girmeyi bekleyen kullanıcılara hesap makineleri dağıtan Xiaomi, akıllı telefon modeli Poco F1 ile aradaki fiyat farkını kullanıcıların hesaplamasını istedi.
Xiaomi rakiplerini trollemeye devam ediyor
"Do The Math" ibareli kutuların içinde dağıtılan hesap makineleriyle Xiaomi, iki cihazın da Snapdragon 845 işlemci ile geldiğine gönderme yaparak aradaki fiyat farkını esprili bir şekilde tiye aldı. Ayrıca Poco'nun Hindistan twitter hesabı da bununla ilgili bir gönderi paylaştı.
Poco F1, bir LCD panel, büyük çentik ve plastik bir gövdeye entegre edilmiş parmak izi okuyucu ile geliyor. Ancak OnePlus 6T, AMOLED ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ve oldukça minimalist bir çentiğe sahip. Teknik olarak bu iki cihazı karşılaştırmak ne kadar doğru orası tartışılır. Xiaomi Poco F1'in Hindistan satış fiyatının 283 dolar, OnePlus 6T'nin ise 513 dolar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_troll_oneplus_calculator_giveaway-news-33995.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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