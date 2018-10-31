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Xiaomi, OnePlus 6T lansmanını trolleyerek sırada bekleyenlere hesap makinesi dağıttı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen OnePlus 6T lansmanında, sırada bekleyen insanlara hesap makinesi dağıttı. Peki ama neden?
6 ay
57,6b
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33
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir başka Çinli teknoloji şirketi olan OnePlus'ın lansmanını trolledi. Hindistan'da OnePlus 6T'nin tanıtımının yapılacağı salona girmeyi bekleyen kullanıcılara hesap makineleri dağıtan Xiaomi, akıllı telefon modeli Poco F1 ile aradaki fiyat farkını kullanıcıların hesaplamasını istedi.

Xiaomi rakiplerini trollemeye devam ediyor

"Do The Math" ibareli kutuların içinde dağıtılan hesap makineleriyle Xiaomi, iki cihazın da Snapdragon 845 işlemci ile geldiğine gönderme yaparak aradaki fiyat farkını esprili bir şekilde tiye aldı. Ayrıca Poco'nun Hindistan twitter hesabı da bununla ilgili bir gönderi paylaştı.

Poco F1, bir LCD panel, büyük çentik ve plastik bir gövdeye entegre edilmiş parmak izi okuyucu ile geliyor. Ancak OnePlus 6T, AMOLED ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ve oldukça minimalist bir çentiğe sahip. Teknik olarak bu iki cihazı karşılaştırmak ne kadar doğru orası tartışılır. Xiaomi Poco F1'in Hindistan satış fiyatının 283 dolar, OnePlus 6T'nin ise 513 dolar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_troll_oneplus_calculator_giveaway-news-33995.php Yorum Yaz
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gbzlim 6 ay en beğenilen
Xiaomi böyle yaparak ne yapmak istemektedir nereye varmak istemektedir ?
1 Yanıt Yanıtla +67
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kymelria 6 ay
Hesap makinası da plastikten miymiş?
Ha bir de işlem yaparken arada reklam çıkıyor mu?
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Ussuz 6 ay
Mi 8i kaça satıyorsun ki gidip rakibinin telefonuna pahalı diyorsun ey xiaomi
2 Yanıt Yanıtla +23
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egny134 6 ay
Volkswagen Passat mı yoksa Tofaş Şahin mi?
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erkanberk 6 ay
Sıkıyosa telefon dağıtsaydın ya :))
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gacvokem 6 ay
Xiaomi-oneplus
Oneplus her türlü tokatlar :)
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Krone 6 ay
Poco F1 6T'nin yanında çöp kalır.
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WoXeD 6 ay
f1 ile 6t yi kıyaslamak yanlıştır. oneplus ilk çıktığında BİLE dönemin standartlarını karşılayan,ve yarı fiyata satılan bir üründü.Şuanda da öyle. emsal denilecek malzeme kalitesindeki cihazlar en az 800 dolar iken 550 dolardan satışa çıkıyor.xiaomi saçmalamış. mi6 anılarım hala taze. tam 37 gün dayanabilmiştim.sonra geri sattım.
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Y-ZiyA 6 ay WoXeD
Neden sattiniz acaba
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DH Misafiri 6 ay
Dağıtsınlar boşverin belki oneplus gaza gelip fiyatları azaltır
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DH Misafiri 6 ay
283 dolar poco anladık ama arkadaş ayarlar menüsünden bile reklam çıkıyor. Miui içinde her yerde reklam var. Kullanıcı deneyimi 10 kat belki yüz kat daha iyi OnePlus da. Herşey işlemci değil.
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Murat Burç 6 ay
Şuan piyasada bu şekilde biz bunu bu fiyata satıyoruz siz kimsiniz diyebilecek tek firma Meizu herhalde 16 serisinin özellikleri ve fiyatı muazzam
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s3k0 6 ay
Biz Vapple'a Viamio'yo Vone plus++++ para verelim sonra telefonu görürüz...
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Her isi ters giden adam 6 ay
Xiaomi git kumda oyna
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