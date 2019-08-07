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Facebook sahte reklam tıklaması yaptıran geliştiricilere dava açtı

Sosyal medya devi Facebook, sahte reklam tıklamaları için kullanıcıların cihazına yazılım bulaştırdıkları gerekçesiyle iki Android uygulama geliştiricisine dava açtı.
8 sa.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook bugün resmi web sitesinden yaptığı açıklama ile Hong Kong ve Singapur merkezli iki uygulama geliştiricisine dava açtığını açıkladı. Davanın gerekçesi ise iki şirketin de sahte reklam tıklamasıyla haksız kazanç elde etmeleri olarak gösterildi.

Arka planda sahte tıklama yaptırdılar

Hong Kong'da faaliyet gösteren LionMobi ve Singapur merkezli JediMobi adlı mobil uygulama şirketleri, Facebook'un iddiasına göre sahte reklam tıklamaları yapan uygulamalar geliştirip Google Play Store'a yüklediler. Facebook'un reklam ağına üye olan bu iki şirket, kullanıcıların Facebook reklamlarına tıklamalarından para kazanıyordu ve bu işi sahte tıklamalarla ilerletmeye karar verdiler.
Geliştirdikleri oldukça basit olan uygulamalar telefon belleği temizleme, pil tasarrufu ve not defteri adı altın sunuldu ancak ana amaçları Facebook reklamlarına sahte tıklamalar gerçekleştirmekti. Facebook tıklamaların insanlar tarafından yapıldığını tespit eder etmez, iki şirketi de mahkemeye verdi. Yapılan bu sahtekarlığın nasıl bir cezayla sonuçlanacağını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.


https://newsroom.fb.com/news/2019/08/enforcing-against-click-injection-fraud/ Yorum Yaz
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renega1 7 sa. yeni yorumcu
bilgi hırsızı facebook reklam verenlerini dava ediyor. komik
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carloska 8 sa.
önce Facebook ta yayınlanan sahte banka vs.. reklamlarını engelleyin özellikle denizbank İn..
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