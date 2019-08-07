Facebook sahte reklam tıklaması yaptıran geliştiricilere dava açtı

Facebook bugün resmi web sitesinden yaptığı açıklama ile Hong Kong ve Singapur merkezli iki uygulama geliştiricisine dava açtığını açıkladı. Davanın gerekçesi ise iki şirketin de sahte reklam tıklamasıyla haksız kazanç elde etmeleri olarak gösterildi.

Arka planda sahte tıklama yaptırdılar

Hong Kong'da faaliyet gösteren LionMobi ve Singapur merkezli JediMobi adlı mobil uygulama şirketleri, Facebook'un iddiasına göre sahte reklam tıklamaları yapan uygulamalar geliştirip Google Play Store'a yüklediler. Facebook'un reklam ağına üye olan bu iki şirket, kullanıcıların Facebook reklamlarına tıklamalarından para kazanıyordu ve bu işi sahte tıklamalarla ilerletmeye karar verdiler.

https://newsroom.fb.com/news/2019/08/enforcing-against-click-injection-fraud/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Geliştirdikleri oldukçatelefon belleği temizleme, pil tasarrufu ve not defteri adı altın sunuldu ancak ana amaçları Facebook reklamlarına sahte tıklamalar. Facebook tıklamaların insanlar tarafından yapıldığını tespit eder etmez, iki şirketi deverdi. Yapılan bu sahtekarlığın nasıl bir cezaylaise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.