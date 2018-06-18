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Uber'e bir darbe de Google'dan geldi

Son zamanların tartışmalı şirketlerinden Uber'e bir darbe de arama devi Google'dan geldi. Google, Haritalar servisindeki Uber rezervasyon özelliğini sessiz sedasız kaldırdı.
11 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kısa sürede dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden biri haline gelen Uber'e bir darbenin de Google'dan geldiği ortaya çıktı. Arama devinin Haritalar servisinden Uber uygulamasını yüklemeden dahi rezervasyon yaptırılabiliyordu. Ancak Google bu entegrasyonu herhangi bir açıklama yapmadan kaldırdı.

Google, Uber'in rakibi Lyft'in hissesine sahip

Geçtiğimiz yılın başlarında Uber ve Google işbirliği yapmış ve Uber uygulamasını yüklemeden dahi Google Haritalar üzerinden yolcuların rezervasyon yapabilmeleri sağlanmıştı. Kullanıcılardan Google destek sayfalarına gelen şikayetler, arama devinin bu özelliği sessiz sedasız kaldırdığını ortaya çıkardı.
Google'ın, kullanıcılar açısından oldukça pratik ve işlevsel olan bu özelliğinin neden kaldırıldığı açıklamazken, rezervasyon dışında rota belirleme ve fiyatları görme özelliklerine dokunulmadığı görülüyor. Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Uber'in rakibi Lyft'te hissesinin olması sebebiyle böyle bir uygulamaya gidilmiş olacağı ifade edilirken, konuyla ilgili olarak Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

https://9to5google.com/2018/06/18/google-maps-uber-booking-removed/ Yorum Yaz
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mcrew 11 ay
Türkiye de olmayan bir özellikti zaten. Ben google üzerinden çok rota oluşturdum. Sürekli uygulamaya yönlendiriyordu.
Şu an Google üzerinden Uber ve bitaksi rotalari ve fiyatları çıkıyor gayet de ise yarıyor.
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mcrew 11 ay
Türkiye de olmayan bir özellikti zaten. Ben google üzerinden çok rota oluşturdum. Sürekli uygulamaya yönlendiriyordu.
Şu an Google üzerinden Uber ve bitaksi rotalari ve fiyatları çıkıyor gayet de ise yarıyor.
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hazarRS 11 ay
Sergey Brin'de kaç tane taksi plakası olduğu araştırılsın :)
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dr20mouse 11 ay
Düşene bir tekme de googledan. Gerçi Google da bu işe girebilir.
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