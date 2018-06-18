Uber'e bir darbe de Google'dan geldi

Kısa sürede dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden biri haline gelen Uber'e bir darbenin de Google'dan geldiği ortaya çıktı. Arama devinin Haritalar servisinden Uber uygulamasını yüklemeden dahi rezervasyon yaptırılabiliyordu. Ancak Google bu entegrasyonu herhangi bir açıklama yapmadan kaldırdı.

Google, Uber'in rakibi Lyft'in hissesine sahip

Geçtiğimiz yılın başlarında Uber ve Google işbirliği yapmış ve Uber uygulamasını yüklemeden dahi Google Haritalar üzerinden yolcuların rezervasyon yapabilmeleri sağlanmıştı. Kullanıcılardan Google destek sayfalarına gelen şikayetler, arama devinin bu özelliği sessiz sedasız kaldırdığını ortaya çıkardı.

Google'ın, kullanıcılar açısından oldukça pratik ve işlevsel olan bu özelliğinin neden kaldırıldığı açıklamazken, rezervasyon dışında rota belirleme ve fiyatları görme özelliklerine dokunulmadığı görülüyor. Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Uber'in rakibi Lyft'te hissesinin olması sebebiyle böyle bir uygulamaya gidilmiş olacağı ifade edilirken, konuyla ilgili olarak Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

https://9to5google.com/2018/06/18/google-maps-uber-booking-removed/