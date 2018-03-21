Uber'in otonom araç kazası güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi

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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Tempe şehrinde meydana gelen kazada, Uber'e ait olan ve otonom araç testlerinde kullanılan bir araç 49 yaşındaki bir kadına çarpmış ve kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza esnasında güvenliği sağlamak için araçta bir sürücü olduğu belirtilirken iddialara göre araç otonom modda hareket ediyordu. Kazanın ardından hem Uber hem de şirket CEO'su Dara Khosrowshahi, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kazadan duydukları üzüntüyü dile getirirken olayın aydınlatılması için yerel makamlarla iş birliği içinde olduklarını belirtti. Uber kazanın ardından San Francisco, Pittsburgh, Toronto ve Phoenix bölgelerindeki otonom araç çalışmalarını durdururken otonom araçların güvenilirliği meselesi yeniden gündeme taşındı.



İnsanlar yeterince güvenmiyor

Amerikan Otomobil Derneği'nin en son yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 63'ü otonom olarak hareket eden bir araca binmekten endişe duyuyor. Bir yıl önce yapılan ankette yüzde 78 olan bu oranın bir yıl içinde yüzde 15 azalması otonom araçlara olan güvenin arttığının bir göstergesi ancak ankete katılanların sadece yüzde 13'ü otonom bir araçla yollarını paylaşmanın daha güvenli olduğunu düşünüyor. Yani insanlar otonom araca binmekten endişe duydukları gibi otonom araçların sürücüsüz araçlara nazaran daha düşük kaza riskine sahip olacağını da düşünmüyor.





Bununla birlikte Ulaştırma İstatistikleri Bürosu'nun paylaştığı rakamlara göre 2016 yılında 5.987 yaya trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı yıl Arizona eyaletinde 193 yaya trafik kazasında hayatını kaybederken bu ölümlerin 135'i Uber aracının kaza yaptığı Tempe şehrinde ve Phoenix şehrinde meydana geldi. Uzmanlara göre bu veriler sürücüsüz araçların, sürücülü araçlardan daha tehlikeli olduğu düşüncesini aşmak için yeterli ancak halen bazı belirsiz noktalar var.

Güney Karolina Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Bryant Walker Smith, ABD'de her yüz milyon millik mesafe için bir ölümlü trafik kazası meydana geldiğini belirtiyor. Smith'e göre bu veri üzerinden otonom araçları eleştirmek pek mümkün değil ancak otonom araç tarihinin oldukça kısa olduğunu düşünürsek otonom araçların karıştığı her ölümlü kaza rahatsız edici bir tablo oluşturabilir. Yine de Smith, yollardaki otonom araçların sayısının oldukça az olduğunu ve verilerin yetersizliği yüzünden otonom araçların ne kadar tehlikeli olduğunu belirlemenin oldukça zor olduğunu düşünüyor.



''Otonom araçlar mükemmel değil''

MIT Media Lab'den Danışman Edmond Awad ise otonom araçların hata yapmayacağı yönündeki düşüncenin yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Awad'a göre her şeyden önce otonom araç üreticileri otomobillerinin mükemmel olmadığını kabullenmek ve bunu halkla paylaşmak zorunda. Üreticilerin, sürekli olarak otomobillerinin hata yapmayacağını söylemesi halinde insanların otonom araçlara olan güvenlerini kaybedeceklerini düşünen Awad kazalar sonrasında alınan soğukkanlı tavırları ise olumlu buluyor. Edmond Awad, otonom araç kazalarının ardından müşterilerin cayması veya siyasilerin test sürüşlerine kısıtlama getirmesi halinde teknolojinin gelişime darbe vurulacağını belirtiyor.





Tabi Uber'in otonom aracının karıştığı kaza otonom araçları tartışma konusu yapsa da daha önce de otonom aracın karıştığı ölümlü bir kaza meydana gelmişti. 2016 yılında medyana gelen kazada otonom modda seyir halinde olan Tesla Model S önündeki tıra çarpmış ve aracın sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tesla sensörlerinin kamyonu yanlış tanımladığı kazada en büyük kusurun ise aracın ve şirketin uyarılarına rağmen dakikalar boyunca direksiyonu tutmayan ve sürüşe odaklanmayan sürücüde olduğu ortaya çıkmıştı.





Uzmanlara göre otonom araç üreticilerinin kazalar ve araçların kusurları hakkında şeffaf olması oldukça önemli. Uber'in de kazayla ilgili soruşturma ile büyük bir şeffaflık sınavı vermesi bekleniyor. “Bu olay Uber'in güvenilir bir şirket olup olmadığını gösterecek.” diyen Bryant Walker Smith, şirketin soruşturma sürecinde titiz ve dürüst davranmasının insanların güvenini kazanması için oldukça önemli olduğunu düşünüyor.



Yasal düzenlemeleri etkileyebilir

Kaza ve kaza sonrasındaki soruşturma süreci hem Uber'in hem de otonom sürüş teknolojisinin güvenilirliği için oldukça önemli ancak gelecek düzenlemeleri de ciddi ölçüde etkileyebilir. ABD'de pek çok eyalet otonom araç testlerinde sürücü koltuğunda güvenliği sağlamak için bir insanın yer almasını mecburi kılarken Arizona bu kişi olmadan da testlerin yapılmasına imkan tanıyor. Kaliforniya eyaleti ise nisan ayından itibaren bu zorunluluğu ortadan kaldıracak. ABD'de otonom araçlara yönelik kapsamlı federal düzenlemelerin bu yıl içinde hazırlanması bekleniyor. Uber kazasıyla ilgili detaylı sonuçlar da bu düzenlemeleri etkileyebilir.

https://www.engadget.com/2018/03/19/uber-transparency-self-driving-cars-safer/