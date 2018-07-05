Uber'in satın alacağı iddia edilen Careem Türkiye'deki VIP taşımacılık hizmetini durdurdu

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Tıpkı Uber gibi uygulama üzerinden faaliyet gösteren ve Türkiye’de de hizmet veren Careem, Uber’in şirketi satın alacağıyla ilgili ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Dubai merkezli şirket aynı zamanda Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

"Dedikodulara yorum yapmıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Financial Times’ta yer alan bir haberde Uber’in Careem’i satın alacağı ve tarafların masaya oturduğu iddia edilmişti. Şirketin sözcüsü Maha Abouelenein bu iddiaları şu sözlerle yalanladı;

“Dedikodulara yorum yapmıyoruz. Bulunduğumuz coğrafyadan, yine bu coğrafya için en iyi internet platformunu inşa etmeye odaklandık. Bu da yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı platformumuza katacağımız yeni ürün ve hizmetlerle katlamak anlamına gelmektedir. Daha yeni başlıyoruz.”

"Türkiye'de VIP hizmetine ara verdik"

Maha Abouelenein aynı zamanda Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Mobil uygulama üzerinden İstanbul ve Adana’da taksi çağırma hizmeti sunduklarını belirten yetkili, 9+1 tipi araçlarla sundukları VIP taşımacılık hizmetini yasal zemin tam anlamı ile oluşana kadar durdurduklarını dile getirdi.

Uber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bu iş bitmiştir' açıklamasına ve yapılan son yasal düzenlemelerine rağmen İstanbul'daki faaliyetlerine devam ediyor. Polisler de Uber araçlarına ve müşterilerine ceza kesmeyi sürdürüyor.

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/careem-turkiyede-vip-tasimacilik-faaliyetlerini-durdurdu-2503681/