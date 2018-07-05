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Uber'in satın alacağı iddia edilen Careem Türkiye'deki VIP taşımacılık hizmetini durdurdu

İstanbul ve Adana'da faaliyet gösteren Careem, satın alma iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket, Türkiye'de verdiği hizmete de değinerek VIP taşımacılık hizmetini askıya aldıklarını dile getirdi.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber'in satın alacağı iddia edilen Careem Türkiye'deki VIP taşımacılık hizmetini durdurdu
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Tıpkı Uber gibi uygulama üzerinden faaliyet gösteren ve Türkiye’de de hizmet veren Careem, Uber’in şirketi satın alacağıyla ilgili ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Dubai merkezli şirket aynı zamanda Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

"Dedikodulara yorum yapmıyoruz" 

Geçtiğimiz günlerde Financial Times’ta yer alan bir haberde Uber’in Careem’i satın alacağı ve tarafların masaya oturduğu iddia edilmişti. Şirketin sözcüsü Maha Abouelenein bu iddiaları şu sözlerle yalanladı;

Dedikodulara yorum yapmıyoruz. Bulunduğumuz coğrafyadan, yine bu coğrafya için en iyi internet platformunu inşa etmeye odaklandık. Bu da yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı platformumuza katacağımız yeni ürün ve hizmetlerle katlamak anlamına gelmektedir. Daha yeni başlıyoruz.

"Türkiye'de VIP hizmetine ara verdik" 

Maha Abouelenein aynı zamanda Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Mobil uygulama üzerinden İstanbul ve Adana’da taksi çağırma hizmeti sunduklarını belirten yetkili, 9+1 tipi araçlarla sundukları VIP taşımacılık hizmetini yasal zemin tam anlamı ile oluşana kadar durdurduklarını dile getirdi.

Uber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bu iş bitmiştir' açıklamasına ve yapılan son yasal düzenlemelerine rağmen İstanbul'daki faaliyetlerine devam ediyor. Polisler de Uber araçlarına ve müşterilerine ceza kesmeyi sürdürüyor.

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/careem-turkiyede-vip-tasimacilik-faaliyetlerini-durdurdu-2503681/ Yorum Yaz
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argat44 10 ay en beğenilen
Taksicinin kafası çalışsa Ubere destek verirdi, Çekerdi altına güzel bi araba kendinede çeki düzen verir alır kredisini evine ekmeğini götürürken mal sahibide olurdu. Ama kafaları basmadığı için plaka sahibine aylık 8.000 TL ödemeyi tercih ettiler ( istanbul için plaka kirası ) Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Uber ödemeleri ve seyahatler tamamen kayıt altında olduğu için devletin geliri artarken vatandaşın alacağı hizmetin kalitesi de artmış olacaktı. Piyasaya çıkacak diğer firma rekabetlerini de varsayarsak bu işden herkes karlı çıkacaktı.
Taksicinin kafası çalışsa Ubere destek verirdi, Çekerdi altına güzel bi araba kendinede çeki düzen verir alır kredisini evine ekmeğini götürürken mal sahibide o...
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seven_7343 10 ay
Mesut çevik istifa :)
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alemburda34 10 ay
Günaydın bayramdan önce lazım oldu araç ayarlamaya çalıştım vip taksiler gözükmedi. Müşteri hizmetlerini aradım.
Vip taksi hizmetimizi kısa bir süreliğine ara verdik dedi.
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dr20mouse 10 ay
Careem kendini fazla göstermeseydi iyiydi uber muber derken muber kısmı da diğer şirketler oluyor.
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argat44 10 ay en beğenilen
Taksicinin kafası çalışsa Ubere destek verirdi, Çekerdi altına güzel bi araba kendinede çeki düzen verir alır kredisini evine ekmeğini götürürken mal sahibide olurdu. Ama kafaları basmadığı için plaka sahibine aylık 8.000 TL ödemeyi tercih ettiler ( istanbul için plaka kirası ) Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Uber ödemeleri ve seyahatler tamamen kayıt altında olduğu için devletin geliri artarken vatandaşın alacağı hizmetin kalitesi de artmış olacaktı. Piyasaya çıkacak diğer firma rekabetlerini de varsayarsak bu işden herkes karlı çıkacaktı.
4 Yanıt Yanıtla +29
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faniseyler 10 ay argat44
Çok haklısın kardeşim. Taksiye sık binenler bilir biraz kırık insanlar. Zor meslek ve işini hakkıyla yapanda çok tamam ama kardeşim hizmet sektörü sonuçta. Taksicilerin oyunu almak için Uber yasakladı ama bunun sonu yok uber fiber bi dünya rakip firma çıkacak. Artık kendilerine çeki düzen vermesi lazım ekmek aslanın ağzında.
Uberi kullanmadım kayıt dışı işler mutlaka yasaklanmalı ama tamamen yasaklamak bizi ileri götürmez. Otobüs şöförleri az kazanacak diye hızlı treni yasaklamak mantıklı değil.
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Omisis046 10 ay argat44
Ne diyon abiğğ, kafam basmiyo abiğğ
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mcrew 10 ay argat44
Çok sık taksi kullanan birisiyim
Taksi şoförlerinin hepsi uber i destekliyor. Bu zamana kadar uber i desteklemeyene denk gelmedim. Plaka sahibi olup da şoför olan iki kişiye denk geldim. Onlar da bayağı sövüyorlardi ubere.
Hatta taksi şoförlerinin bir çoğu tepki çekmek taksileri zor durumda bırakmak uberi sürekli gündemde tutmak için kötü hizmet veriyorlar. Son zamanlarda taksi hizmet kalitesi bayağı bir düştü. Eskiden de kötüydü ama bu kadar değil. Bunu taksi şoförleri bilerek yapıyorlar.
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