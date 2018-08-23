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Uber'in yeni finansal işler müdürü belli oldu

Uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber, kamuya açılmadan önce yeni CFO'sunu (finansal işler müdürü) belirledi. Şirketin üç yıldır boş olan koltuğuna Nelson Chai oturdu.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uber yaklaşık olarak üç yıldır aradığı finansal işler müdürünü (CFO) sonunda buldu. 2015 yılında şirketten ayrılan eski CFO Gautam Gupta'nın yerine, Merrill Lynch'in eski CFO'su Nelson Chai finans departmanının başına geçti.

Khosrowshahi, halka arz öncesinde yeni CFO'yu belirledi

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi CNBC'ye verdiği demeçte: "Nelson gibi tecrübeli ve başarılı birinin şirketimizde görev alacak beni çok heyecanlandırdı. Kamu şirketi olma yolunda ilerlerken ben ve tüm yönetim ekibi için harika bir çalışma arkadaşı olacak." ifadelerini kullandı. Khosrowshahi ayrıca Business Insider'a yaptığı açıklamada yeni bir CFO seçmenin umduğundan daha uzun sürdüğünü ve bunun da seçici olmasından kaynaklandığını belirtmişti.
Nelson Chai ile çalışmaya başlamadan önce Uber, VMware CFO'su Zane Rowe'a geri dönüş teklif etmiş ama kabul görmemişti. Rowe'un reddinden sonra Khosrowshahi'nin kendini baskı altında hissettiği ve 2019'da yapılacak halka arz öncesinde şirketin yeni finansal işler müdürünü belirlemek için var gücüyle çalıştığı biliniyordu.
Uber'in çok şey beklediği yeni CFO'su Nelson Chai ise: "Uber dünyanın en ikonik ve heyecan verici teknoloji şirketlerinden biri ve bu şirkete CFO olarak katıldığım için onur duyuyorum. Şirketin büyümesi ve ileriye yönelik ivme alması için Khosrowshahi ve ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum." şekline konuştu.

https://www.cnbc.com/2018/08/21/uber-hires-ex-merrill-lynch-exec-nelson-chai-as-new-cfo.html Yorum Yaz
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AtiMX4 8 ay
Windows update ile Intel CPU mikrocode güncellemesi geldi. Sanırım Microsoft önceden işe koyulmuş
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