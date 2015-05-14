Ubisoft, 2016 yılı için sanal gerçelik destekli oyunlar üzerinde çalışıyor

Sony, Oculus VR (Facebook) ya da Valve ile Microsoft. Bu isimlerin önemli bir ortak noktası bulunuyor o da sanal gerçeklik. Daha önce haberlerine yer verdiğimiz üzere Sony Project Morpheus ismini verdiği sanal gerçeklik başlığını 2016 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor. Diğer taraftan sosyal medyanın büyük ismi Facebook tarafından satın alınan Oculus Rift'in de 2016 yılında raflardaki yerini alması bekleniyor. Valve ile Microsoft gibi isimler de yine 2016 yılına işaret eden sanal gerçeklik ürünleri üzerinde çalışma gösteriyor. Yani 2016 yılı için sanal gerçeklik ürünlerine özel ciddi bir oyun ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Assassin's Creed, Watch Dogs ve Ghost Recon gibi oyunların altında imzası bulunan Fransız video oyun geliştiricisi ve yayımcısı Ubisoft, CEO Yves Guillemot'un yaptığı açıklamalara göre sanal gerçeklik ile yakında ilgileniyor. Guillemot, sanal gerçeklik potansiyelinin farkında olduklarını ve bu açıdan farklı oyunlar geliştirmeye başladıklarını belirtiyor. Sanal gerçeklik donanımları üreten firmalarla iletişim halinde olduklarını söyleyen CEO, yeni olanaklardan nasıl yararlanabileceklerini keşfettiklerini ancak uzun saatler boyunca sanal gerçeklik ürünleriyle oyun oynanamayacağının da farkında olduklarını sözlerine ekliyor.

Ubisoft 'un sanal gerçeklik odağında hazırladığı oyunların 2016 yılında satışa sunulabileceği söylenirken, bu desteği alacak oyun ya da oyun serilerinin isimleri hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Şirketin, sanal gerçeklik başlıklarının uzun süre kullanım sonucunda gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu oluşturduğu kinetozis sorununun tam olarak çözülmeden, Assassin's Creed gibi serilerini sanal gerçekliğe adapte etmeyeceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Bu arada ek bilgi olarak Ubisoft'un Xbox 360 ile Playstation 3 için "Just Dance" serisi hariç herhangi bir oyun geliştirmeyeceği de gelen bilgiler arasında öne çıkıyor. Yeni oyunlar sadece yeni nesil konsollar ile PC platformlarına gelecek.

http://www.engadget.com/2015/05/13/ubisoft-vr-games/