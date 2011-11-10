Ubisoft, Nintendo Wii için Drawsome grafik tabletini duyurdu

Ünlü oyun yapımcısı Ubisoft stylus kalem kullanarak oyunlarıyla etkileşime geçebilen yeni bir grafik tablet aksesuarını Nintendo Wii oyun konsolu için duyurdu. THQ firmasının da oyunlarıyla aynı şekilde etkileşime geçen bir grafik tableti mevcut ancak Ubisoft ürününü gelecek nesil Wii U oyun konsolu için de kullanmayı düşünüyor.





Grafik tabletin adı Drawsome Tablet. Tabletin sol kenarına Wii Remote yerleştirmek için bir yuva ve ayrıca stylus kalem yuvası bulunuyor. Çizim alanı 16cm x 12xm boyutlarında. SDHC kart slotu ile dosya kaydetmek veya paylaşmak mümkün oluyor.

Oyuncu tablette çizdiği şekilleri oyuna dahil edebiliyor. 4 kişiye kadar çoklu oyuncuya da izin veren tablet, bir kişinin çizim yaparak diğer üç kişinin de Wii Remote kullanarak oyuna dahil olmasına imkan sağlıyor.





Ubisoft grafik tabletin Nintendo Wii U oyun konsolu için sürdürdükleri çalışmalarda bir test platformu olmasını beklediğini belirtiyor. Wii U konsolu standart kumandasının yanında bir de 6 inçlik ekrana sahip dokunmatik bir tablet kumanda da sunacak.





Çalışmalar gösteriyor ki bu tarz kumanda tabletler sadece oyun kontrollerini yansıtmaktan ziyade daha etkileşimli olarak oyuna dahil olma imkanı da sunacak.





6 Aralık'ta piyasaya sürülecek tablet kutusunda iki adet oyun hediyesiyle gelecek: Drawsome Artist ve Drawsome Sketch Quest.





