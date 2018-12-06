Ubisoft yeni Far Cry'ın fragmanını paylaştı

Teknoloji Editörü
Eğer sıkı bir Far Cry serisi hayranıysanız size iyi bir haberimiz var. Oyunun geliştiricisi Ubisoft, yarın başlayacak olan Game Awards 2018'de serinin yeni oyununu tanıtmaya hazırlanıyor ve fragmanını yayınladı bile.
Ubisoft yeni oyun için hızlı davrandıUbisoft'un resmi Youtube hesabı tarafından paylaşılan 49 saniyelik video, bir patlamanın ardından devasa bir manta bulutu ile başlıyor. Şimdilik ortada oyun hakkında çok fazla detay olmasa da, Far Cry 5'i henüz geçtiğimiz Mart ayında piyasaya süren Ubisoft'un yeni oyun kararı oldukça enteresan.
Ancak şunu da belirtmemizde fayda var ki bazı kullanıcılar oyunun fragmanında önceki oyunlardan esintiler olduğunu belirtiyorlar. Bu da akıllara yeni olarak beklenen oyunun DLC olarak gelebileceğini getiriyor. Tüm bu soruların cevabını kesin olarak Game Awards 2018'de alabileceğiz.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=KKseXjx_668 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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