Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft yeni Far Cry'ın fragmanını paylaştı

Fransız oyun şirketi Ubisoft, fenomen oyun serisi Far Cry'ın yeni bir tanıtım fragmanını paylaştı. Serinin yeni oyununun resmi olarak Game Awards 2018'de duyurulması bekleniyor.
5 ay
8,5b
1
16
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Eğer sıkı bir Far Cry serisi hayranıysanız size iyi bir haberimiz var. Oyunun geliştiricisi Ubisoft, yarın başlayacak olan Game Awards 2018'de serinin yeni oyununu tanıtmaya hazırlanıyor ve fragmanını yayınladı bile.

Ubisoft yeni oyun için hızlı davrandı

Ubisoft'un resmi Youtube hesabı tarafından paylaşılan 49 saniyelik video, bir patlamanın ardından devasa bir manta bulutu ile başlıyor. Şimdilik ortada oyun hakkında çok fazla detay olmasa da, Far Cry 5'i henüz geçtiğimiz Mart ayında piyasaya süren Ubisoft'un yeni oyun kararı oldukça enteresan.

Ancak şunu da belirtmemizde fayda var ki bazı kullanıcılar oyunun fragmanında önceki oyunlardan esintiler olduğunu belirtiyorlar. Bu da akıllara yeni olarak beklenen oyunun DLC olarak gelebileceğini getiriyor. Tüm bu soruların cevabını kesin olarak Game Awards 2018'de alabileceğiz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=KKseXjx_668 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01myavuz 5 ay
Çiçekli böcekli birşey yapmışlar. youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
olmayan grafikler ile fragman heyecan vermeyen kaliteli görüntüler bunlar neyin kafasında böyle hangi oyuncuların talepleri bunlar ruhsuz senaryolar bol grafikler off of
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 5 ay
Bu oyun "benim için" tam bir fiyaskoydu, hatta vasat, hatta gerçekten berbattı! Evet, senaryo güzeldi, hatta atmosferi, dünya tasarımı da hoştu ama hepsini berbat eden, sadece 3-4 saat oynadıktan sonra her şeyin bitmesiydi. Evet, oyun tak diye bitiyor ve kısır döngüye giriyordu. Hep aynı şeyi tekrar et dur. Bu his, bu durum, monoton bir makinenin içine sıkışmış ve sürekli şryleri tekrar etmek zorunda olan bir dişli elemanıymışsın gibi adeta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 5 ay
Klasik Ubisoft döngüsü devam ediyor... Size Ubisoft'un AC döngüsünü açıklayayım: Oyun çıkart -> tutsun -> her sene hikaye değiştir, karakterleri süsle optimizasyona gerek yok -> her platforma özel farklı oyunlar çıkart -> şikayetler artsın -> durul -> dev mape sahip sağlam bir oyun çıkart -> döngüyü başa al
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.BERK 5 ay
FallOut çakması geliyor gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Yeni bir silah olduğu gayet belli yeni bir oyun olsa sadece bir şeye odaklanmazlardı bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
Ubisoft bi oyuna başladı mı cacığını çıkarıyor.. suyundan bile faydalanıyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 5 ay
Assassin's Creed'i her sene çıkarıp hiç ettikleri yetmemiş gibi sıra FarCry'a geldi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enoelroc 5 ay
Dlc değil ayrı oyun olacağı doğrulandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 5 ay
5 bile o kadar para verilip alınacak kadar iyi değildi. Uygun fiyata dlc olarak gelmesi lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8486 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ubisoft, oyun ve
5 etiket daha far cry 6 fragman Oyunlar Yazılım Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor 5 ay Amazon ve Google önümüzdeki yıl kendi AirPods'larını çıkarabilir 5 ay Ford Mustang Shelby GT500'de 3D yazıcıyla üretilmiş parçalar kullanılacak 5 ay Çin, Ay'ın "karanlık yüzüne" uzay aracı gönderiyor: İşte detaylar 5 ay iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler 5 ay Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon SM6150 ortaya çıktı 5 ay Samsung'un ilk çentikli akıllı telefonu sızdı 5 ay Ekran kartları M.2 faktörüne büründü 5 ay Xiaomi’den 48MP kameralı bir telefon geliyor 5 ay 2019 Skoda Scala tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 5 ay Macworld dergisinin Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya çıkıyor 5 ay Samsung TV'ler için ses sistemlerini konuştuk 5 ay Apple'dan 299 TL'ye şeffaf kılıf 5 ay Bitmain’de kayıplar 1 milyar dolara yaklaştı 5 ay Xiaomi, 3 ayda 700.000 adet Pocophone F1 satıldığını açıkladı 5 ay Safari yakında USB güvenlik anahtarlarını destekleyecek 5 ay Elon Musk, Falcon 9'un suya düşme anlarını paylaştı (VİDEO) 5 ay Gorilla Glass katlanabilir ekranlara da uyum sağlayacak 5 ay Facebook Messenger Lite animasyonlı GIF desteği kazandı 5 ay Turkcell: "5G'ye bugünden hazırız" 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Ubisoft yeni Far Cry'ın fragmanını paylaştı Sonraki Türk savunma sanayii 2018’i rekor ihracat rakamıyla kapatacak 5 ay 2018'de Avrupa ülkelerinde en çok satılan otomobil modelleri [Galeri] 5 ay Google, Allo mesajlaşma uygulamasını sonlandırıyor 5 ay Bir garip çeviri hatası: Snapdragon 855'li ilk telefonu OnePlus çıkarmayacak 5 ay Türkiye'de geliştirilen canlı yardım botu, Amazon tarafından kullanılmaya başlandı 5 ay OnePlus CEO’su: 5G destekli telefonlar 200-300 dolar daha pahalı olacak 5 ay Türkiye'ye önemli yatırım: Ericsson Araştırma Laboratuvarı 5 ay DonanımHaber Forum'da Kasım ayının en popüler telefon modelleri ve markaları 5 ay Karanlık madde araştırma deneyleri Güney Kore’de devam ediyor 5 ay Apple, hızlı şarj aletini satışa sunuyor 5 ay Samsung QLED TV yılın en iyi 50 buluşundan birisi seçildi 5 ay 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Ryzen 3 işlemciler geliyor 5 ay Fortnite Creative modu ile kendi haritanızı oluşturun 5 ay 2019 Suzuki Jimny Türkiye fiyatı belli oldu! 5 ay AnTuTu, Kasım ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün fotoğrafları yayınlandı 5 ay Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış 5 ay Juno uzay aracı, Jüpiter'de 'yunus' görüntüledi 5 ay Apple'ın AirPods patenti biyometrik sensörlü yeni bir tasarıma işaret ediyor 5 ay Game of Thrones mekanları drone videoları ile gözler önüne serildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim