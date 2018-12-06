Ubisoft yeni Far Cry'ın fragmanını paylaştı

Eğer sıkı bir Far Cry serisi hayranıysanız size iyi bir haberimiz var. Oyunun geliştiricisi Ubisoft, yarın başlayacak olan Game Awards 2018'de serinin yeni oyununu tanıtmaya hazırlanıyor ve fragmanını yayınladı bile.

Ubisoft yeni oyun için hızlı davrandı

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=KKseXjx_668

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Ubisoft'un resmihesabı tarafından paylaşılanvideo, bir patlamanın ardından devasa bir manta bulutu ile başlıyor. Şimdilik ortada oyun hakkında çok fazla detay olmasa da,'i henüz geçtiğimizayında piyasaya süren Ubisoft'un yeni oyun kararı oldukça enteresan.Ancak şunu da belirtmemizde fayda var ki bazı kullanıcılar oyunun fragmanındaesintiler olduğunu belirtiyorlar. Bu da akıllara yeni olarak beklenen oyununolarak gelebileceğini getiriyor. Tüm bu soruların cevabını kesin olarak'de alabileceğiz.