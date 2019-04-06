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Üç arka kameralı Lenovo K6 Enjoy piyasaya sürüldü

Lenovo, K6 ailesini yeni bir akıllı telefonla genişletti. Üçlü arka kamera sistemi, damla çentik ve sekiz çekirdekli Helio P22 işlemciyle gelen Lenovo K6 Enjoy'un özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Lenovo, K serisi altında yeni bir akıllı telefon çıkardı. Lenovo K6 Enjoy olarak adlandırılan cihaz 210 dolar fiyat etiketi taşıyor. Ayrıca Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile geldiğini belirtelim.
Akıllı telefon 720 x 1520 piksel HD+ çözünürlükte ve damla çentikli 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise 2.0 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P22 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor.
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Lenovo K6 Enjoy, 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel telefoto lens ve 5 megapiksel derinlik sensörü kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi ile birlikte geliyor. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var.

3.300 mAh'lik pil ile geliyor

Telefon 64 GB ve 128 GB'lık iki depolama seçeneği ile sunuluyor. Hafıza kapasitesini microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletmek mümkün. Bununla birlikte 10 W şarj destekli 3.300 mAh'lik bir pil içeriyor.
Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkan Lenovo K6 Enjoy'un diğer özelliklerini 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 b/g/n/ac, A-GPS, 3.5 mm kulaklık jakı ve USB Type C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

https://www.91mobiles.com/hub/lenovo-k6-enjoy-helio-p22-chipset-triple-rear-cameras-announced-price-specifications/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 1 ay
Hd ekran, helio p22 ama damla çentik, 3 kamera, 4gb ram, type-c. Biraz garip bir model olmuş. Lenovo keşke çekilmeseydi de z5 pro'yu falan kullanabilseydik. p2 ile zirveyi gördüler sonra ne olduysa oldu adamlara.
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The.Mafia 1 ay
3 arka Kaneraya lenovada katıldı
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10ff 1 ay
Ois bile yoktur kesin.. yine galaxy a9 gibi bir fiyasko...
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general4242 1 ay
Lenovo telefonda Türkiye'den cekilmemis miydi ?
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koyunsavar 1 ay
tasarim samsung m20
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sounderland 1 ay
Başlığa bakarsak Lenovo piyasaya Metamfetamin sürmüş gibi..
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javaprof 1 ay
ayranı yok içmeye atla gider (..).720 p ekran ile 3 kamerayla çektiğimiz fotoğrafları ayna gibi görürüz artık.
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