Üç arka kameralı Lenovo K6 Enjoy piyasaya sürüldü

Çinli teknoloji devi Lenovo, K serisi altında yeni bir akıllı telefon çıkardı. Lenovo K6 Enjoy olarak adlandırılan cihaz 210 dolar fiyat etiketi taşıyor. Ayrıca Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile geldiğini belirtelim.

Akıllı telefon 720 x 1520 piksel HD+ çözünürlükte ve damla çentikli 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise 2.0 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P22 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor.

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Lenovo K6 Enjoy, 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel telefoto lens ve 5 megapiksel derinlik sensörü kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi ile birlikte geliyor. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var.

3.300 mAh'lik pil ile geliyor

Telefon 64 GB ve 128 GB'lık iki depolama seçeneği ile sunuluyor. Hafıza kapasitesini microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletmek mümkün. Bununla birlikte 10 W şarj destekli 3.300 mAh'lik bir pil içeriyor.

Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkan Lenovo K6 Enjoy'un diğer özelliklerini 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 b/g/n/ac, A-GPS, 3.5 mm kulaklık jakı ve USB Type C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

https://www.91mobiles.com/hub/lenovo-k6-enjoy-helio-p22-chipset-triple-rear-cameras-announced-price-specifications/