Uçak bileti almanın püf noktaları

Ucuza yolculuk yapmayı elbette herkes ister. Özellikle de günümüzde havayolu taşımacılığının revaçta olması her yolcu için kolaylıkla seyahat yaparken daha ekonomik fiyatlarla seyahat etmenin kolaylıklarını sağlıyor, tabi ki uçak bileti satın alırken araştırma yapmak ve uzmanların görüşünü değerlendirerek hareket etmek en doğrusu.

Seyahatin zamanı olmasa da genel olarak insanlar belli bazı dönemlerde ve belli bazı rotalarda daha fazla yolculuk yaparlar. Bayramlar, yılbaşı tatilleri, resmi tatiller ve hafta sonları. Ama bu dönemlerde uçak bileti fiyatları normal zamanlardan daha yüksek olur. Peki, böyle durumlarda uçak bileti almanın daha doğrusu ucuza uçak bileti almanı yöntemleri nelerdir?

Öncelikle gidilecek rota ve zaman yoğunluğun olduğu denkleme denk geliyorsa, çok öncesinden bilet ayırtmak en doğrusu. Yaz tatiline girmeden en az 3 ay önce alınan biletler daha ekonomik olur veya bayram tatili için planlanmış bir gezi varsa da yine öncesinden rezervasyon yaptırmak akıllıca bir yöntem olacaktır. Bunun yanında gidilecek yöne doğru alternatif havalimanlarını değerlendirmek de yine güzel bir fikir olarak değerlendirilebilir. Örneğin Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı’nı değerlendirmek, Trabzon yerine Ordu-Giresun Havalimanı’nı değerlendirmek yine ucuza uçak bileti bulmak için iyi bir yöntemdir.

İnternet sitelerini inceleyin! Havayolu taşımacılığının gelişmesiyle birlikte internet sitelerinde de biletler rekabetli bir şekilde satılmaya başladı. Bu alanda başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Biletbayi.com pek çok yönden yolculara avantaj sağlayan kapsamlı bilet sitesidir. Seyahatlerinizi daha ucuza mal etmenin en güzel yöntemlerinin sunulduğu internet sitesinde ucuza uçak bileti bulmak için pek çok kolaylık sunuluyor.



Yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarında bilet ararken “arapsaçı” gibi karmaşık sitelerin aksine filtreleme özelliği ve gidilecek yerler hakkında bilgiler sunan internet sitesi, kullanıcı kolaylığı adına her şeyin en ince ayrıntılarına kadar düşünülerek tasarlanmış.



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