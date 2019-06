Uçan araç PAL-V One, 295,000 bin dolara satışa çıktı

İstenildiği zaman otomobil / motosiklet olarak, yeri geldiğinde de uçak / helikopter formunda kullanılmak üzere birçok farklı araç geliştiriliyor. Bunun somut örneklerinden PAL-V One ise, artık 295,000 bin dolara satın alınabiliyor.

Katlanabilir kanat yapısıyla hem iki kişilik normal bir motosiklet hem de helikopter olarak kullanılabilen PAL-V One, iki kullanım arası dönüşümünü 10 dakikada tamamlayabiliyor. Üzerinde 203 beygir güce sahip dört silindirli bir motor bulunan araç, bu sayede karada 0'dan 100 km'ye 8 saniyede çıkabiliyor ve hem kara hem de hava için saatte maksimum 180 km hız yapabiliyor. Mesafe olarak ise karada 1200 km, havada ise 350 ile 500 km arası bir menzile sahip olduğu söylenen PAL-V One, karbon fiber, alüminyum ve titanyum karışımı gövdesiyle 680 kg ağırlık değeriyle geliyor. Kalkış için 165 metre, iniş içinse 30 metrelik bir alana ihtiyaç duyan araç, karadayken ortalama 12 km/l (28 mpg), havada ise 36 l/h (9,5 gph) yakıt ekonomisi ortaya koyuyor. Amerika'da merkezli olarak Spor Pilot Lisansı, Avrupa merkezli olaraksa Özel Pilot Lisansı ile kullanılabilen PAL-V One, aynı zamanda standart sürücü ehliyetine de ihtiyaç duyuyor.

Bu ilginç aracın yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilir, resmi sitesini buradan ziyaret edebilir, buradan ise 295,000 bin dolara satın alabilirsiniz.

http://www.damngeeky.com/2013/12/05/16141/own-a-pal-v-one-flying-car-for-295000.html