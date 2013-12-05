Uçan araç PAL-V One, 295,000 bin dolara satışa çıktı

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İstenildiği zaman otomobil / motosiklet olarak, yeri geldiğinde de uçak / helikopter formunda kullanılmak üzere birçok farklı araç geliştiriliyor. Bunun somut örneklerinden PAL-V One ise, artık 295,000 bin dolara satın alınabiliyor.
Katlanabilir kanat yapısıyla hem iki kişilik normal bir motosiklet hem de helikopter olarak kullanılabilen PAL-V One, iki kullanım arası dönüşümünü 10 dakikada tamamlayabiliyor. Üzerinde 203 beygir güce sahip dört silindirli bir motor bulunan araç, bu sayede karada 0'dan 100 km'ye 8 saniyede çıkabiliyor ve hem kara hem de hava için saatte maksimum 180 km hız yapabiliyor. Mesafe olarak ise karada 1200 km, havada ise 350 ile 500 km arası bir menzile sahip olduğu söylenen PAL-V One, karbon fiber, alüminyum ve titanyum karışımı gövdesiyle 680 kg ağırlık değeriyle geliyor. Kalkış için 165 metre, iniş içinse 30 metrelik bir alana ihtiyaç duyan araç, karadayken ortalama 12 km/l (28 mpg), havada ise 36 l/h (9,5 gph) yakıt ekonomisi ortaya koyuyor. Amerika'da merkezli olarak Spor Pilot Lisansı, Avrupa merkezli olaraksa Özel Pilot Lisansı ile kullanılabilen PAL-V One, aynı zamanda standart sürücü ehliyetine de ihtiyaç duyuyor.
Bu ilginç aracın yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilir, resmi sitesini buradan ziyaret edebilir, buradan ise 295,000 bin dolara satın alabilirsiniz.
http://www.damngeeky.com/2013/12/05/16141/own-a-pal-v-one-flying-car-for-295000.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alan adam bu saydiklarinin yanına aliyo bunu 295.000 $ biriktirip değil
Bu makine ye herkes helikopter demiş ama değil.
Aslında cihaz autogyr (otojir) dir, o pervaneyi döndüren motor aksamı yok, yonlendirme aksamı var arka yatış öne yatış.
Sadece arkadaki pervane döner. Arkadaki pervanenin itki gücünden , üstteki pervane dönmeye başlar ve kaldırma kuvveti sağlar (aslında bir nevi kanat görevi görür) . O yüzden Piste ihtiyacı vardır, dikey iniş kalkış yapamaz alet.
Ayrıca fikir de pek yeni değil, 1919 senelerinde Huan de la Sierva denen ispanyol bir mühendisin icadıdır.
Helikopter icad olunca bu otogyr projeleri hepsi rafa kaldırıldı. Ancak hobi olarak kaldırlar ,
en son da bir resim çakalım askeri otogyr
Aynı siteden bir ürün çok ucuzmuş. (!!)
hammacher.com/...
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