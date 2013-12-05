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Uçan araç PAL-V One, 295,000 bin dolara satışa çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uçan araç PAL-V One, 295,000 bin dolara satışa çıktı
İstenildiği zaman otomobil / motosiklet olarak, yeri geldiğinde de uçak / helikopter formunda kullanılmak üzere birçok farklı araç geliştiriliyor. Bunun somut örneklerinden PAL-V One ise, artık 295,000 bin dolara satın alınabiliyor.
Katlanabilir kanat yapısıyla hem iki kişilik normal bir motosiklet hem de helikopter olarak kullanılabilen PAL-V One, iki kullanım arası dönüşümünü 10 dakikada tamamlayabiliyor. Üzerinde 203 beygir güce sahip dört silindirli bir motor bulunan araç, bu sayede karada 0'dan 100 km'ye 8 saniyede çıkabiliyor ve hem kara hem de hava için saatte maksimum 180 km hız yapabiliyor. Mesafe olarak ise karada 1200 km, havada ise 350 ile 500 km arası bir menzile sahip olduğu söylenen PAL-V One, karbon fiber, alüminyum ve titanyum karışımı gövdesiyle 680 kg ağırlık değeriyle geliyor. Kalkış için 165 metre, iniş içinse 30 metrelik bir alana ihtiyaç duyan araç, karadayken ortalama 12 km/l (28 mpg), havada ise 36 l/h (9,5 gph) yakıt ekonomisi ortaya koyuyor. Amerika'da merkezli olarak Spor Pilot Lisansı, Avrupa merkezli olaraksa Özel Pilot Lisansı ile kullanılabilen PAL-V One, aynı zamanda standart sürücü ehliyetine de ihtiyaç duyuyor.
Bu ilginç aracın yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilir, resmi sitesini buradan ziyaret edebilir, buradan ise 295,000 bin dolara satın alabilirsiniz.
 
Uçan araç PAL-V One, 295,000 bin dolara satışa çıktı
Uçan araç PAL-V One, 295,000 bin dolara satışa çıktı

http://www.damngeeky.com/2013/12/05/16141/own-a-pal-v-one-flying-car-for-295000.html Yorum Yaz
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El_domingo 6 yıl en beğenilen
iniş kalkış için piste ihtiyac duyuyor....yani dikey kalkıs ve iniş yapamıyor..videodan anladıgım kadarıyla...
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Fear of the Dark 6 yıl
Ne zevklidir
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El_domingo 6 yıl en beğenilen
iniş kalkış için piste ihtiyac duyuyor....yani dikey kalkıs ve iniş yapamıyor..videodan anladıgım kadarıyla...
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JoeyBane 6 yıl
Menzili düşükmüş.
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1OOOOOO 6 yıl
evin çatısına iniş pisti yapmak lazım
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1080p 6 yıl
O paraya lamborghini alır daha hızlı uçarım:).
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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halitozbasli 6 yıl
Hmm 295 bin dolara ne alınır amerikada. sls amg 65 yanınada cessna 172; 40.000 dolar kadarda cebinde kalır ucagın 5 senelik hangar kirası olarak ödersin.
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engurlu 6 yıl halitozbasli
halitozbasli
Hmm 295 bin dolara ne alınır amerikada. sls amg 65 yanınada cessna 172; 40.000 dolar kadarda cebinde kalır ucagın 5 senelik hangar kirası olarak ödersin.

Alan adam bu saydiklarinin yanına aliyo bunu 295.000 $ biriktirip değil
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ganja77 6 yıl
kuyruk pervanesi olmadan gövdenin kendi etrafında dönmesini nasıl engelliyor acaba
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Kraaz 5 yıl ganja77
Tümör

kuyruk pervanesi olmadan gövdenin kendi etrafında dönmesini nasıl engelliyor acaba

Bu makine ye herkes helikopter demiş ama değil.

Aslında cihaz autogyr (otojir) dir, o pervaneyi döndüren motor aksamı yok, yonlendirme aksamı var arka yatış öne yatış.
Sadece arkadaki pervane döner. Arkadaki pervanenin itki gücünden , üstteki pervane dönmeye başlar ve kaldırma kuvveti sağlar (aslında bir nevi kanat görevi görür) . O yüzden Piste ihtiyacı vardır, dikey iniş kalkış yapamaz alet.
Ayrıca fikir de pek yeni değil, 1919 senelerinde Huan de la Sierva denen ispanyol bir mühendisin icadıdır.

Helikopter icad olunca bu otogyr projeleri hepsi rafa kaldırıldı. Ancak hobi olarak kaldırlar ,

en son da bir resim çakalım askeri otogyr

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dR.ElessaR 6 yıl
Satış yapılan siteye bir bakın. Zengin oyuncakları dolu hep :)

Aynı siteden bir ürün çok ucuzmuş. (!!)

hammacher.com/...
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seven44 6 yıl
PAL-V One LPG + plus
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K_amer 6 yıl

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mindtrap 6 yıl
Olduğu yerde iniş ve kalkış yapabilecek diğer türlü trafikte işe yaramaz
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alphekka 6 yıl
karadayken saatte 12lt yakıt harcıyordur. yanlış yazılmış galiba
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