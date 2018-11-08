Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uçan taksi üreticisi Lilium, eski Audi ve Airbus yöneticilerini işe aldı

Teknoloji şirketi Lilium, eski Audi ve Airbus yöneticilerini işe aldığını açıkladı. En dikkat çeken atama ise Audi'nin otonom sürüş eski başkanı Mirko Reuter oldu. Detaylar haberimizde.
6 ay
7,5b
1
1
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uçan taksi üretimi yapan teknoloji şirketi Lilium, otonom sürüş ve uçak alanlarında çok sayıda kilit ismi işe aldığını duyurdu. Şirket, Alman otomotiv devi Audi'nin eski otonom sürüş başkanı Mirko Reuter'i yeni otonom uçuş başkanı olarak atadı.

Kentsel ulaşım boyut değiştirecek

Lilium, ayrıca havacılık devi Airbus'dan iki çalışanı da kadrosuna kattı. Jakob Waeschenbach uçak montajı başkanı ve eski başkan yardımcısı Rochus Moenter ise genel danışman ve hukuk müdürü olarak göreve başladı. Şirketin yaptığı bu hamleler kentsel ulaşım alanında önemli bir oyuncu olacağını sinyallerini veriyor.
Şirket yakın zamanda şehirlere uçan drone taksi hizmetini getirmeyi planlıyor. Şu anda otonom elektrikli dikey kalkış ve iniş jetlerini tasarlayan ve üreten şirket, kentsel alanlara da bu ulaşım şekillerini entegre etmenin peşinde. Çalışmalar tamamlanırsa dünyanın büyük şehirlerinde uçan taksiler hizmet vermeye başlayacak.

https://www.engadget.com/2018/11/08/flying-taxi-startup-lilium-hires-former-audi-and-airbus-executiv/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Manhunt Three 6 ay
Adamlar Uçan Taksi yapıyor UÇAN TAKSİ biz ne konuşuyoruz hala ? Akk.....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay LaCie’den performans odaklı taşınabilir SSD 6 ay Yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını geçersiz yapıyor 6 ay Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak 6 ay Amazon, yüz tanıma yazılımını kolluk kuvvetlerine satmaya devam edecek 6 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire ile tanışın 6 ay Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go kökten değişiyor 6 ay Vine gelecek yıl geri dönüyor 6 ay İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü 6 ay Yeni BMW 3 Serisi Touring modeli kameralara yakalandı 6 ay Linux on DeX beta programı başlıyor 6 ay Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu 6 ay Çin'de artık "yürüyüş tanıma" teknolojisi ile kimlik tespiti yapılabiliyor 6 ay Hublot'un 25 bin dolarlık saati yalnızca Bitcoin ile alınabilecek 6 ay Breaking Bad filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam 6 ay Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Acarnet web tasarım ve dijital pazarlama alanında Türkiye’de liderliğini koruyor 6 ay WiFi 6 destekli Netgear Nighthawk AX8 yönlendirici tanıtıldı 6 ay İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI 6 ay 8000TL fiyat etiketiyle Huawei Mate 20 Pro satışa sunuldu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Uçan taksi üreticisi Lilium, eski Audi ve Airbus yöneticilerini işe aldı Sonraki Çinli teknoloji devi Tencent, otonom araç ekibi kuruyor 6 ay RTX2080Ti ve GTX1080Ti'ı karşılaştırdık! "Asus ROG Strix RTX2080Ti incelemesi" 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman Absolution 6 ay Fossil, Snapdragon 3100 yonga setine sahip akıllı saatini piyasaya sundu 6 ay Volkswagen Golf'ün yeni rakibi Skoda Scala iç mekanı ile karşımızda 6 ay Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi 100 milyon cihazda kullanılıyor 6 ay Bitcoin dolandırıcılığıyla suçlanan Taylandlı üç vatandaş suçsuz bulundu 6 ay Android uygulama güncelleme şekli değişiyor 6 ay Milli muharip uçak için motor geliştirme çalışmalarında sözleşme imzalandı 6 ay Türk Telekom, AKK yerine kota ve ek paket uygulamasına gitti [Güncellendi] 6 ay Aston Martin'in ilk SUV'si 2019 sonunda gelecek 6 ay Sekizinci nesil Core i3 işlemcili Xiaomi Mi Notebook modelleri duyuruldu 6 ay F-35’ler SOM füzesi ile uçuşlara başladı 6 ay Xiaomi Black Shark Helo global pazara geliyor 6 ay Pikachu taşınabilir şarj aleti adı gibi hızlı 6 ay İstanbul Maratonu için özel App Store sayfaları hazır 6 ay Samsung resmen çentik tasarımına geçti 6 ay Android yerleşik olarak katlanabilir ekranlara destek verecek 6 ay Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One 6 ay ViewSonic yeni kavisli monitörlerini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim