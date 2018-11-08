Uçan taksi üreticisi Lilium, eski Audi ve Airbus yöneticilerini işe aldı

Teknoloji Editörü
Uçan taksi üretimi yapan teknoloji şirketi Lilium, otonom sürüş ve uçak alanlarında çok sayıda kilit ismi işe aldığını duyurdu. Şirket, Alman otomotiv devi Audi'nin eski otonom sürüş başkanı Mirko Reuter'i yeni otonom uçuş başkanı olarak atadı.
Kentsel ulaşım boyut değiştirecek
Lilium, ayrıca havacılık devi Airbus'dan iki çalışanı da kadrosuna kattı. Jakob Waeschenbach uçak montajı başkanı ve eski başkan yardımcısı Rochus Moenter ise genel danışman ve hukuk müdürü olarak göreve başladı. Şirketin yaptığı bu hamleler kentsel ulaşım alanında önemli bir oyuncu olacağını sinyallerini veriyor.Şirket yakın zamanda şehirlere uçan drone taksi hizmetini getirmeyi planlıyor. Şu anda otonom elektrikli dikey kalkış ve iniş jetlerini tasarlayan ve üreten şirket, kentsel alanlara da bu ulaşım şekillerini entegre etmenin peşinde. Çalışmalar tamamlanırsa dünyanın büyük şehirlerinde uçan taksiler hizmet vermeye başlayacak.
https://www.engadget.com/2018/11/08/flying-taxi-startup-lilium-hires-former-audi-and-airbus-executiv/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle