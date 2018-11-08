Uçan taksi üreticisi Lilium, eski Audi ve Airbus yöneticilerini işe aldı

Uçan taksi üretimi yapan teknoloji şirketi Lilium, otonom sürüş ve uçak alanlarında çok sayıda kilit ismi işe aldığını duyurdu. Şirket, Alman otomotiv devi Audi'nin eski otonom sürüş başkanı Mirko Reuter'i yeni otonom uçuş başkanı olarak atadı.

Kentsel ulaşım boyut değiştirecek

Lilium, ayrıca havacılık devi Airbus'dan iki çalışanı da kadrosuna kattı. Jakob Waeschenbach uçak montajı başkanı ve eski başkan yardımcısı Rochus Moenter ise genel danışman ve hukuk müdürü olarak göreve başladı. Şirketin yaptığı bu hamleler kentsel ulaşım alanında önemli bir oyuncu olacağını sinyallerini veriyor.

https://www.engadget.com/2018/11/08/flying-taxi-startup-lilium-hires-former-audi-and-airbus-executiv/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirket yakın zamanda şehirlerehizmetini getirmeyi planlıyor. Şu anda otonom elektriklijetlerini tasarlayan ve üreten şirket, kentsel alanlara da bu ulaşım şekillerinipeşinde. Çalışmalar tamamlanırsa dünyanın büyük şehirlerindehizmet vermeye başlayacak.