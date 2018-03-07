Üçlü kamera sistemine sahip çentikli Huawei P20 Pro göründü

Huawei yeni P20 amiral gemisi serisini bu ayın ilerleyen günlerinde tanıtacak. Yeni modellerden en az birinin arka kısmında üçlü kamera sisteminin yer alacağı öne sürülmüştü. Sızdırılan yeni görsel bu konudaki spekülasyonları doğrularken Huawei P20 modelinin üçlü kamera sistemini net şekilde gösteriyor.

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İlk olarak Çin'in Twitter'ı Weibo'da yayınlanan render, arka kısmında çift flaşın yanı sıra Leica imzalı üç kamera sensörü bulunan Huawei P20 modelini gösteriyor. Akıllı telefonun ön tarafında ise selfie kamerası ve diğer sensörleri barındıran bir çentik var.

Üç kameralı model Huawei P20 Pro olabilir

Görseldeki "See Mooore with AI" (Yapay zeka ile çoook daha fazlasını görün) etiketi, Huawei'nin 27 Mart'ta düzenlenecek olan lansman etkinliğinin basın davetiyesinde kullandığı sloganla aynı. Davetiyeye üç tane halka yerleştiren şirket üç kameralı bir akıllı telefon başlatacağına dair ilk sinyalleri geçtiğimiz ay vermişti.

Huawei P20 serisiyle ilgili çok az bilgiye sahip olsak da gelişmiş yapay zeka özellikleri sunacağı belirtiliyor. Huawei P20 ve P20 Lite modellerine ait görseller zaten bir süre önce internete sızmıştı. Üç kameralı modelin ise Huawei P20 Pro olacağı gelen haberler arasında.

https://www.telefoonabonnement.nl/nieuws/nieuwe-huawei-p20-see-mooore-with-ai-teaser/