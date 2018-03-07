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Üçlü kamera sistemine sahip çentikli Huawei P20 Pro göründü

Birkaç hafta sonra resmen tanıtılacak Huawei P20 serisinin üç farklı varyant olarak gelmesi bekleniyor. Serinin üç kameraya sahip Huawei P20 Pro modelinin ilk görüntüsü sızdırıldı.
1 yıl
6,4b
1
37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Üçlü kamera sistemine sahip çentikli Huawei P20 Pro göründü
Huawei yeni P20 amiral gemisi serisini bu ayın ilerleyen günlerinde tanıtacak. Yeni modellerden en az birinin arka kısmında üçlü kamera sisteminin yer alacağı öne sürülmüştü. Sızdırılan yeni görsel bu konudaki spekülasyonları doğrularken Huawei P20 modelinin üçlü kamera sistemini net şekilde gösteriyor.
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İlk olarak Çin'in Twitter'ı Weibo'da yayınlanan render, arka kısmında çift flaşın yanı sıra Leica imzalı üç kamera sensörü bulunan Huawei P20 modelini gösteriyor. Akıllı telefonun ön tarafında ise selfie kamerası ve diğer sensörleri barındıran bir çentik var.
Üçlü kamera sistemine sahip çentikli Huawei P20 Pro göründü

Üç kameralı model Huawei P20 Pro olabilir

Görseldeki "See Mooore with AI" (Yapay zeka ile çoook daha fazlasını görün) etiketi, Huawei'nin 27 Mart'ta düzenlenecek olan lansman etkinliğinin basın davetiyesinde kullandığı sloganla aynı. Davetiyeye üç tane halka yerleştiren şirket üç kameralı bir akıllı telefon başlatacağına dair ilk sinyalleri geçtiğimiz ay vermişti.
Huawei P20 serisiyle ilgili çok az bilgiye sahip olsak da gelişmiş yapay zeka özellikleri sunacağı belirtiliyor. Huawei P20 ve P20 Lite modellerine ait görseller zaten bir süre önce internete sızmıştı. Üç kameralı modelin ise Huawei P20 Pro olacağı gelen haberler arasında.

https://www.telefoonabonnement.nl/nieuws/nieuwe-huawei-p20-see-mooore-with-ai-teaser/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
iPhone X'dan daha çirkin telefon gelmez derken Huawei imdadına yetişti.
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snomask 1 yıl
Telefonun arkasını kamerayla kaplayın. Sizde rahatlayın bizde boş yer kalmadı diye rahatlayalım olsun bitsin
2 Yanıt Yanıtla +11
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cngzmls 1 yıl snomask
snomask
Google bokeh efektini tek kamerayla yapılabileceğini gösterdi zaten. kaynak
Geniş açı için de panoramik fotoğraflardan elde etmenin zor olmadığını düşünüyorum.
Özetle insanların cebinden daha fazla para almak için yöntemmiş gibi geliyor bana.

Tek kamera ile yapmak ayrı marifet, Ona bir şey demem. Ama panorama kullanışlı değildir. Görüntüyü bozmadan kaydırmaya çalışırsın, normal kamerayı açıp çat diye çekmek gibi olmaz. Panoramada görüntüde yamulmalar çok olur, çözünürlük düşer.
snomaskGoogle bokeh efektini tek kamerayla yapılabileceğini gösterdi zaten.kaynakGeniş açı için de panoramik fotoğraflardan el...
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KraftMK 1 yıl
Üste çentik koyup alt tarafta çerçeve bırakırlarsa sırf çentik özellik gibi sunulmuş olacak
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snomask 1 yıl Keiichi Tsuchiya
Tam aradığım telefon. Bu benim olmalı
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hayrikoc61 1 yıl
Bu işlerin hepsini tek kameraya sığdırmaya çalışabilirler bence. Bırakın biraz kalın olsun, kaba olsun ama kamerası sağlam olsun.
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ne diyorum 1 yıl
P20 pro Türkiye satış fiyatı 5500 ölüsü oda.
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ElroyJetson 1 yıl
mate 10 daki o guzelim tasarimi çentik olayiyla bitirdiler hic gerek yoktu
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cosica 1 yıl
ekran boyutu 5.5 inçi geçmese güzel olur.
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yibo90 1 yıl
900 Euro ve Huawei
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RaptorFX 1 yıl
DSLR makinelere yaklaştı deniyor bazı yerlerde. Sanırım yazan hiç dslr kullanmamış. 5 yıl öncenin makinelerine bile yaklaşabilmiş değil cep telefonları. Öndeki mercek sistemi izin vermez bir kere. Belki devrim niteliğinde bir yapı hazırlarlar belki o zaman.
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BlackberryBB 1 yıl
Altta boşluk olucaktı bıraz bu belliydi parmak hareketlerı ıle gecıs yaptıgımız bu tusun bu boslukta olması cok ıyı olmus P20 ıle Pro arasında gorsel olarak pek fark yok donanım ve ekran boyutu olarak neler olucak bakalım
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Grkwnxs 1 yıl
Tek kamera da sınırları zorlamadan 2 veya 3 tane kameraya geçmek mantıksız bence Pixel serisi tek kamera ile çıktığı her sene en iyi kameraya sahip
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yeniseyy 1 yıl Grkwnxs
Pixelin bu başarısı Nokia Lumia lisanslarının üzerine koymaları mıdır yoksa başka bir şey mi?
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