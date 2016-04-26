Ücretsiz OneDrive alanı 5GB seviyesine iniyor

Microsoft’un geçen yıl sonlarında duyurduğu ve oldukça tepki çeken ücretsiz OneDrive depolama alanlarının azaltılması kararı, hayata geçmeye hazırlanıyor. Temmuz ayından itibaren, kullanıcıların ücretsiz alanı 5GB seviyesine düşecek.

Karar kapsamında, depolama alanının düşüşü yanında 15GB kapasiteli fotoğraf depolama arşivi de kaldırılıyor. Yani ne olursa olsun, kullanıcıların elinde 5GB depolama alanı kalmış olacak. Ayrıca Office 365 Ev, Kişisel ve Üniversite kullanıcıları için de hediye alan 1TB olarak belirlendi.

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31 Haziran itibariyle hayata geçecek yeni uygulama tüm kullanıcılar için geçerli değil. Geçtiğimiz Aralık ayında açılan formdan başvuru yaptıysanız, mevcut depolama alanlarınız korunacak. Değilse, 5GB seviyesine düşecek. Microsoft, daha verimli ve ortak hizmetler sunmak adına ücretsiz sunulan alanları azalttığını belirtiyor. Elbette bu hamle, Google Drive gibi rakiplerin karşısında dezavantaj olacak.