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Ücretsiz OneDrive alanı 5GB seviyesine iniyor

Microsoft’un OneDrive servisinde ücretsiz bir depolama alanınız varsa, bu haberimiz sizi ilgilendiriyor. Gerekli kaydı yapmadıysanız, depolama kapasitesini 5GB seviyesine inecek.
3 yıl
5,9b
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38
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un geçen yıl sonlarında duyurduğu ve oldukça tepki çeken ücretsiz OneDrive depolama alanlarının azaltılması kararı, hayata geçmeye hazırlanıyor. Temmuz ayından itibaren, kullanıcıların ücretsiz alanı 5GB seviyesine düşecek.

Karar kapsamında, depolama alanının düşüşü yanında 15GB kapasiteli fotoğraf depolama arşivi de kaldırılıyor. Yani ne olursa olsun, kullanıcıların elinde 5GB depolama alanı kalmış olacak. Ayrıca Office 365 Ev, Kişisel ve Üniversite kullanıcıları için de hediye alan 1TB olarak belirlendi.

Ayrıca Bkz. "Lexmark satılıyor"

31 Haziran itibariyle hayata geçecek yeni uygulama tüm kullanıcılar için geçerli değil. Geçtiğimiz Aralık ayında açılan formdan başvuru yaptıysanız, mevcut depolama alanlarınız korunacak. Değilse, 5GB seviyesine düşecek. Microsoft, daha verimli ve ortak hizmetler sunmak adına ücretsiz sunulan alanları azalttığını belirtiyor. Elbette bu hamle, Google Drive gibi rakiplerin karşısında dezavantaj olacak. 

 

http://www.pcmag.com/news/343984/free-microsoft-onedrive-storage-drops-to-5gb-in-july Yorum Yaz
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adnan96 3 yıl zafercalskan
zafercalskan

aktif olarak onedrive 130gb ücretsiz kullanıyordum 5gb olacaksa kullanmayız google drive kullanırız. test sıkıntı o kadar veriyi tekrar upload etmek


hocam 130GB ne depoladınız çok merak ettim
üstüne 130GB nasıl ücretsiz kullanıyordunuz daha çok merak ettim
zafercalskanaktif olarak onedrive 130gb ücretsiz kullanıyordum 5gb olacaksa kullanmayız google drive kullanırız. test sıkıntı o kadar ve...
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Yine Microsoft'a para lazım olmuş. Giderlerden kısalım demişler yine. Klasik MicroFOS işte. Bir şey para getirmiyorsa, kaldır. Oyun stüdyosu oyunu bitirmediyse kapat gitsin...
Yine Microsoft'a para lazım olmuş. Giderlerden kısalım demişler yine. Klasik MicroFOS işte. Bir şey para getirmiyorsa, kaldır. Oyun stüdyosu oyunu bitirmediyse ...
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Microsoft Specialist 3 yıl
Zaten isteyenler bu değişiklikten etkilenmeyebiliyordu. Misal benim 130gb duruyor hala.
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e-Militarist 3 yıl
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irish 3 yıl
Adının hakkını veremedi.
One drive. Yersen!
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Ömürcan 3 yıl
Ms kendi kafasına sıkmaya devam ediyooor
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JiggySaw 3 yıl
DH Misafiri
Arkadaşlar bana yeni mail geldi 28 nisan son diye ama daha önce bildirimle başvuru yapın mevcut hesabınız korunsun diye bişey gelmedi varmı çözümü syg cvp

Benim de o işten haberim olmadı, aktif sürekli de kullanıyorum, 15 küsür GB dolu şu anda, bir çözüm bulamadım... Mecbur Google Drive a geçiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar bana yeni mail geldi 28 nisan son diye ama daha önce bildirimle başvuru yapın mevcut hesabınız korunsun diye bişey gelmedi varmı çözümü syg cvp
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BeAr 3 yıl
bende 5 senedir 500gb upload etmeye çalışıyorum az kaldı 1 seneye falan biter. Allah devletimize zeval vermesin internet verdiler hemide 1/mbit upload hızında.
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Kulak Misafiri 3 yıl
Bana da alanımın korunacağına sair mail gelenlerden. Donanım haber sağolsun hemen başvurmuştum.
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harunsuv 3 yıl
Öğrenceiler için verdiği 1tb alan var ama güvenip kullanamıyorum. İptal ederse o kadar veriyi download/upload yapması mesele.
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cem650 3 yıl
geçen bana mesajda geldi cidden microsofta yakışmıyor 15 gb den 5 e indi diye lan yaa iyiki güvenip data koymamışım cidden yapamiyacağın işe burnunu sokma ... sen işletim sistemi yaz
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zdniz 3 yıl
Bende 2 adet yandex var 215 gb ikiside biri komple boş biri 187 lerde falan bi işime yaramıyor açıkcası sadece sevdiğim özelliği örneğin biri herhangi bişey upload ettiğinde indirmeden direk yandexse alabiliyorum.
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