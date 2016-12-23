Ücretsiz kitap takası yapabileceğiniz "Kitap Dostum" uygulaması yayınlandı

Kitap okumayı ve yeni maceralara atılmayı sevenler için uygulama mağazalarındaki yerini alan Kitap Dostum, Türkiye’nin bu konudaki sosyal ağı olmayı hedefliyor. Benzer zevklere sahip diğer insanlarla tanışmanızı sağlayan platform ayrıca birbirinden güzel kitap önerileri almanızı ve ücretsiz kargoyla kitap takası yapabilmenizi de mümkün hale getiriyor.

Tematik bir sosyal okuma ağı olan uygulama kitap, yayınevi ve yazar beğenilerinizi dikkate alarak sizinle aynı zevklere sahip kişilerle bir araya gelmenizi sağlıyor. Üstelik üye olmanıza dahi gerek kalmadan "Ücretsiz Kitap Asistanı" özelliği sayesinde satın almak istediğini bir eseri 275 binden fazla kitap arasından tek tıkla anında sorgulayabiliyorsunuz.

Diğer taraftan uygulamanın kütüphane bölümünde yer alan popüler ve yeni yayınlanmış binlerce kitaba kargo ücreti ödemeden takas yoluyla sahip olabilmeniz de mümkün. Fonksiyonel özellikleri ve genel yapı itibariyle kitap kurtları için oldukça güzel bir ortam sağlayan Kitap Dostum bu alandaki farkındalığı da arttırmayı hedefliyor.

Dilerseniz Kitap Dostum’un iOS uygulamasını buradan , Android uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.