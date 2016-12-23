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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ücretsiz kitap takası yapabileceğiniz "Kitap Dostum" uygulaması yayınlandı

Kitap okumayı sevenlere oldukça güzel bir haberimiz var. Kitap önerileri almanın ve kargo ile ücretsiz kitap takası yapabilmenin en kolay yolu olan Kitap Dostum’un mobil uygulamaları indirmeye sunuldu
2 yıl
3,4b
1
20
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kitap okumayı ve yeni maceralara atılmayı sevenler için uygulama mağazalarındaki yerini alan Kitap Dostum, Türkiye’nin bu konudaki sosyal ağı olmayı hedefliyor. Benzer zevklere sahip diğer insanlarla tanışmanızı sağlayan platform ayrıca birbirinden güzel kitap önerileri almanızı ve ücretsiz kargoyla kitap takası yapabilmenizi de mümkün hale getiriyor.
Tematik bir sosyal okuma ağı olan uygulama kitap, yayınevi ve yazar beğenilerinizi dikkate alarak sizinle aynı zevklere sahip kişilerle bir araya gelmenizi sağlıyor. Üstelik üye olmanıza dahi gerek kalmadan "Ücretsiz Kitap Asistanı" özelliği sayesinde satın almak istediğini bir eseri 275 binden fazla kitap arasından tek tıkla anında sorgulayabiliyorsunuz.
Diğer taraftan uygulamanın kütüphane bölümünde yer alan popüler ve yeni yayınlanmış binlerce kitaba kargo ücreti ödemeden takas yoluyla sahip olabilmeniz de mümkün. Fonksiyonel özellikleri ve genel yapı itibariyle kitap kurtları için oldukça güzel bir ortam sağlayan Kitap Dostum bu alandaki farkındalığı da arttırmayı hedefliyor.
Dilerseniz Kitap Dostum’un iOS uygulamasını buradan, Android uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

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veleciraptor 2 yıl en beğenilen wolf silver
wolf silver

Ülkemizde kitap okuma alışkanlığı pek fazla olmadığı için de bu uygulama tutmaz.(inşallah tutar tabi sonuçta emek Vermişler) Tabi birileri kalkıp ben günde 10 kitap okuyorum, şu kadar kitap aldım Vs diyecek. Ama bunlarda bir elin parmağını geçemeyecek. Bu arada kpss kitapları varsa bende bakayım :-)

Günde 10 kitap :) Ben iyi bir kitap okuyucusu olduğumu düşünürüm ama ayda 3 ya da 4'ü geçmez. Günde 10 kitap okuyan ya Cin Ali serisi okuyordur ya da uzaktan Pinokyo ile akrabadır.
wolf silverÜlkemizde kitap okuma alışkanlığı pek fazla olmadığı için de bu uygulama tutmaz.(inşallah tutar tabi sonuçta emek Vermişler) ...
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ugurcankorkmaz 7 ay
Sahaf kültürünüzü kaybetmeyin dostlar.
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El Fuego 8 ay
Uygulama fail. Asıl amacı dışında paylaşımlar bol miktarda. Çiçek böcek, aforizma dolu. Vakit kaybı bence, yani kitabevlerini dolaşmaya devam.
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selahattın ısık 8 ay
Cok eksikleri olsa da amacindan dolayi destekliyorum..
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Pankreasına Talibim 8 ay
Bu uygulamada anlaştığımız biriyle 2'şer kitap takas ettik. Bugün ikimiz de Ptt kargoya verdik. Sitede kargo üzcretsiz diyor ama o kısmı anlamadım. Karşımdaki adam ptt kargodan verelim diyince tamam diyip oradan verdik. Gayet faydalı bir uygulama. Kendi okuduğunuz kitapları listenize ekliyorsunuz. O kitaplardan biri başkasının istek listesindeyse size takas talep ediyor. Kabul edince de mesajla takas yapıyorsunuz.Adamın bilgileri telefonuna geliyor. Yeni kitap almak istemeyenler için öneririm.
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acipinsan 2 yıl
Ben sistemi tam olarak anlamadim. Şimdi ben elimde olup da takas etmek istediğim kitapları nereye ekleyeceğim? Takas illa karşılıklı mı olacak? Yani ben Ali'den X kitabını alacağım ama Ali de bana illa bir kitap mı verecek? Pek anlayamadım.
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fuujitsu 2 yıl
Aylık üyelik ücreti felan mı veriyoruz nasıl oluyor o iş anlamadım kargo ücretsizse.
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DH Misafiri 2 yıl
Hiçbir ISBN veritabanında yok. Kitapları tanımıyor. Kütüphane eklenemiyor, oluşturulamıyor. Üzerinde ulaşım sekmesi bile yok. Uygulama çöp.
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xposin 2 yıl
Bu resimleri nasıl yaptınız bunun bir online sitesi var mı yoksa photoshop mu ?
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Rechtsanwalt 2 yıl
En önemli amacımız insanlarin kitap okuma farkindaligini bir nebze de olsa arttirmak..
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exterminant 2 yıl
türkiye şartlarında zor işler bunlar
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kitap, mobil uygulama ve
5 etiket daha kitap takas kitap dostum Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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