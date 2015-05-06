Üçüncü nesil Moto X özellikleri netleşiyor

Motorola'nın önemli yatırımlarından birisi olan ve iki nesli geride bırakan amiral gemi akıllı telefonu Moto X, bu yılın sonlarına doğru bir kez daha piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.





Pazardaki rakiplerinden donanım anlamında geri kalmak istemeyen Moto X, bununla birlikte ilginç bir yeniliğe imza atıyor ve iddialara göre Snapdragon 808 yongasetine kasasında yer veriyor.





Motorola'nın muhtemelen aşırı ısınma sorunu nedeniyle Snapdragon 810 yerine 808 yongasetini tercih ettiği sanılıyor. 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada barındıran Snapdragon 808 yongaseti Adreno 418 grafik birimi ile geliyor.





Erdi Özüağ'ın da ayrıntılı bir şekilde incelediği Snapdragon 808, işlemci performansı konusunda Snapdragon 810'un ısınma esnasında frekansı düşürmesi nedeniyle yer yer daha önde görünüyor. Ayrıca daha az ısınıyor. Ancak grafik birimi tarafında Snapdragon 810'un gerisinde kalıyor.





Moto X modelinin bunun haricinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 32GB/64GB depolama seçenekleri, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3280mAh gücünde batarya ve Android 5.1.1 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunacak.





Modelin Eylül ayında piyasada olması bekleniyor. Ancak Nexus 6 modelinde olduğu gibi Moto X modelinin de yaygın bir satış ağına girmeyeceği ve belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Third-generation-Motorola-Moto-X-specs-leak_id68996