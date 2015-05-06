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Üçüncü nesil Moto X özellikleri netleşiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Üçüncü nesil Moto X özellikleri netleşiyor

Motorola'nın önemli yatırımlarından birisi olan ve iki nesli geride bırakan amiral gemi akıllı telefonu Moto X, bu yılın sonlarına doğru bir kez daha piyasada boy göstermeye hazırlanıyor. 

Pazardaki rakiplerinden donanım anlamında geri kalmak istemeyen Moto X, bununla birlikte ilginç bir yeniliğe imza atıyor ve iddialara göre Snapdragon 808 yongasetine kasasında yer veriyor. 

Motorola'nın muhtemelen aşırı ısınma sorunu nedeniyle Snapdragon 810 yerine 808 yongasetini tercih ettiği sanılıyor. 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada barındıran Snapdragon 808 yongaseti Adreno 418 grafik birimi ile geliyor. 

Erdi Özüağ'ın da ayrıntılı bir şekilde incelediği Snapdragon 808, işlemci performansı konusunda Snapdragon 810'un ısınma esnasında frekansı düşürmesi nedeniyle yer yer daha önde görünüyor. Ayrıca daha az ısınıyor. Ancak grafik birimi tarafında Snapdragon 810'un gerisinde kalıyor. 

Moto X modelinin bunun haricinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 32GB/64GB depolama seçenekleri, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3280mAh gücünde batarya ve Android 5.1.1 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunacak. 

Modelin Eylül ayında piyasada olması bekleniyor. Ancak Nexus 6 modelinde olduğu gibi Moto X modelinin de yaygın bir satış ağına girmeyeceği ve belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Third-generation-Motorola-Moto-X-specs-leak_id68996 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
norton772 4 yıl en beğenilen BekirTemel
BekirTemel
"Moto X modelinin de yaygın bir satış ağına girmeyeceği ve belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor. " dan Sonrasını okumadım.Gerek kalmadı çünkü .


Zaten ondan sonra da yazı bitiyor
BekirTemel"Moto X modelinin de yaygın bir satış ağına girmeyeceği ve belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor. " dan Sonrasını okuma...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Fenomenon 4 yıl
Benim anlamadığım bir konu var. Mesela laptoplarda firmalar tüketiciye ekran çözünürlüğü konusunda farklı seçenekler sunabiliyor, peki telefonda neden olmuyor?? Aynı donanımla FHD ve QHD seçeneği olsun. İsteyen istediğini alsın. Fiyatı aynı bile olsa ben FHD olanını alırım.
Benim anlamadığım bir konu var. Mesela laptoplarda firmalar tüketiciye ekran çözünürlüğü konusunda farklı seçenekler sunabiliyor, peki telefonda neden olmuyor??...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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babacan52 4 yıl
QHD aşkı başa bela oldu iyice. sağlam cihaz alınır
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canguler917 4 yıl
neden snapdragon 808 ile qhd?neden 810 ile qhd değil?neden 808 ile full hd değil?neden 810 ile full hd değil?
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Bonafide 4 yıl
üşüyoruz Uzan reyis
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a_y_k_u_t 4 yıl
Motorola güzel şeyler üretiyor aslında ama gelmiyor işte, aslında moto g sattılar baya :(
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assasin34 4 yıl
2.jenerasyonu nerdeyse 1 seneye yakin kullaniyorum.pil performansi disinda cok memnumun.guncelleme bekleme derdi yok.
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Fenomenon 4 yıl
Benim anlamadığım bir konu var. Mesela laptoplarda firmalar tüketiciye ekran çözünürlüğü konusunda farklı seçenekler sunabiliyor, peki telefonda neden olmuyor?? Aynı donanımla FHD ve QHD seçeneği olsun. İsteyen istediğini alsın. Fiyatı aynı bile olsa ben FHD olanını alırım.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Guest-A3D65071E 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
Benim anlamadığım bir konu var. Mesela laptoplarda firmalar tüketiciye ekran çözünürlüğü konusunda farklı seçenekler sunabiliyor, peki telefonda neden olmuyor?? Aynı donanımla FHD ve QHD seçeneği olsun. İsteyen istediğini alsın. Fiyatı aynı bile olsa ben FHD olanını alırım.

Firmalar değil Windows'a ait bir özellik o. Ekran çözünürlüğünü ayarlayabilmek.
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.i. 4 yıl Fenomenon
Her ne kadar android telefonlarda çok ileri olsada, pcye göre androidin hala taş devrinde olmasından dolayıdır.
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BekirTemel 4 yıl
"Moto X modelinin de yaygın bir satış ağına girmeyeceği ve belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor. " dan Sonrasını okumadım.Gerek kalmadı çünkü .
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norton772 4 yıl BekirTemel
BekirTemel
"Moto X modelinin de yaygın bir satış ağına girmeyeceği ve belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor. " dan Sonrasını okumadım.Gerek kalmadı çünkü .


Zaten ondan sonra da yazı bitiyor
1 Yanıt Yanıtla +8
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babacan52 4 yıl
QHD aşkı başa bela oldu iyice. sağlam cihaz alınır
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alibotan 4 yıl
Nexus alternatifi tek cihaz Moto X serisidir. Sonunda düzgün bir batarya ile gelmesi sevindirici.
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